 Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Фарида Багирова00:00 - Сегодня
Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Сегодня проходит пять лет с того дня как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Зангилан и прилегающие села от армянской оккупации.

Эту радостную весть азербайджанскому народу 20 октября 2020 года сообщил глава государства: «Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан - наш! Карабах - наш!

Дорогой мой народ, дорогие зангиланцы, физулинцы, ходжавендцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов, мы выполняем свою миссию. Даем достойный ответ врагу. Мы наказываем врага. Враг бессилен перед нами. Мы ломаем хребет врагу, и сломаем! Карабах - наш! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ!».

Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Зангилане 23 декабря 2020 года. Согласно Распоряжению Президента от 31 июля 2023 года, 20 октября отмечается как День города Зангилан.

Зангилан был оккупирован Арменией 29 октября 1993 года, район был полностью разрушен, его богатые природные ресурсы были разграблены и вывезены в зарубежные страны.

Освобождение от оккупации Зангилана, расположенных здесь стратегических высот, обеспечило нашей Армии стратегическое превосходство, в частности, появилась возможность контролировать Зангезурский регион. Кроме того, с очисткой от противника населенного пункта Агбенд и высоты Вежнели был восстановлен 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, благодаря взятию под контроль госграницы были пресечены поставки военных грузов в Армению.

«После освобождения Зангилана уже открылась дорога на Губадлы, и спустя пять дней Губадлы был освобожден, после этого мы вышли на Лачинский коридор. Когда мы вышли к Лачинскому коридору враг, можно сказать, понял, что сопротивляться уже бессмысленно», - так оценивает эту военную операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сразу после окончания Отечественной войны стремительными темпами начались работы по восстановлению Зангиланского района. Глава государства подчеркивает, что Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны, потому что отсюда проходит Зангезурский коридор. Важное значение для превращения региона в стратегический транспортный узел имеют Зангиланский международный аэропорт, автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Здесь также введена в эксплуатацию гидроэлектростанция «Джахангирбейли», построенная на проходящем через территорию района участке реки Охчучай. В селе Агалы Зангиланского района реализован проект «Умное село». Примечательно, что переселение наших сограждан в село Агалы положило начало Великому возвращению.

Сегодня в Зангиланском районе ускоренными темпами продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы. Сегодня этот древний азербайджанский край снова полон жизни, здесь повсюду слышны детские голоса, звучит радостный смех, и все это – уже навсегда.

Поделиться:
231

Актуально

Политика

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения ...

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Политика

Как Астана готовится к визиту президента Азербайджана – ВИДЕО

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Точка зрения

Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Азербайджан отмечает День восстановления независимости

Азербайджан выигрывает дипломатическую партию: Париж идет на сближение

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ничто не забыто. Прошло 5 лет с очередного ракетного удара Армении по Гяндже - ФОТО

Азербайджан выигрывает дипломатическую партию: Париж идет на сближение

Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Октябрь дипломатии: Азербайджан на четырех политических вершинах

Последние новости

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией по случаю годовщины освобождения Зангилана

Сегодня, 00:07

Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Сегодня, 00:00

В Азербайджане предотвращена свадьба 16-летней девушки с-23 летним мужчиной

19 / 10 / 2025, 23:55

Астрономы заявили о нахождении самой «чистой» звезды во Вселенной

19 / 10 / 2025, 23:45

Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

19 / 10 / 2025, 23:30

Израиль возобновил соблюдение режима прекращения огня в Газе

19 / 10 / 2025, 23:15

Как Астана готовится к визиту президента Азербайджана – ВИДЕО

19 / 10 / 2025, 23:07

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с января 2016 года

19 / 10 / 2025, 22:42

Корреспондент «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден и отправлен в Россию

19 / 10 / 2025, 22:22

Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

19 / 10 / 2025, 22:18

Спикер Милли Меджлиса встретилась с генеральным секретарём МПС

19 / 10 / 2025, 22:02

Туфан Эрхюрман одержал победу на выборах президента ТРСК - ОБНОВЛЕНО

19 / 10 / 2025, 21:53

В Баку состоялась церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

19 / 10 / 2025, 21:47

США и Израиль собирают подписи для выдвижения Трампа на Нобелевскую премию мира

19 / 10 / 2025, 21:32

Жителя Хачмаза убили выстрелом из охотничьего ружья

19 / 10 / 2025, 21:15

Спикер Милли Меджлиса: «Азиатская Парламентская Ассамблея превратилась в важную площадку межпарламентского сотрудничества» - ФОТО

19 / 10 / 2025, 21:08

Ученые из Стэнфорда вырастили тысячи мини-мозгов с помощью пищевой добавки

19 / 10 / 2025, 20:28

В Люксенбурге состоялась встреча Хакана Фидана и Кайи Каллас

19 / 10 / 2025, 20:10

Израиль наносит удары по Газе, погиб командир элитного подразделения ХАМАС

19 / 10 / 2025, 19:47

В Казахстане робот-хирург будет участвовать в операциях на мозге

19 / 10 / 2025, 19:32
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10