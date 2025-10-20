Пять лет свободы. Сегодня - День города Зангилан

Сегодня проходит пять лет с того дня как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева освободила город Зангилан и прилегающие села от армянской оккупации.

Эту радостную весть азербайджанскому народу 20 октября 2020 года сообщил глава государства: «Зангиланский район. Славная Азербайджанская армия вошла и на территорию Зангиланского района, обеспечила освобождение населенных пунктов. Сообщаю названия освобожденных сел на территории Зангиланского района: села Хавалы, Зернели, Мамедбейли, Хакари, Шарифан, Муганлы и город Зангилан! Зангилан - наш! Карабах - наш!

Дорогой мой народ, дорогие зангиланцы, физулинцы, ходжавендцы, джебраильцы и жители других оккупированных районов, мы выполняем свою миссию. Даем достойный ответ врагу. Мы наказываем врага. Враг бессилен перед нами. Мы ломаем хребет врагу, и сломаем! Карабах - наш! Да здравствует Азербайджан! Да здравствует азербайджанский народ!».

Президент Ильхам Алиев поднял Государственный флаг Азербайджана в Зангилане 23 декабря 2020 года. Согласно Распоряжению Президента от 31 июля 2023 года, 20 октября отмечается как День города Зангилан.

Зангилан был оккупирован Арменией 29 октября 1993 года, район был полностью разрушен, его богатые природные ресурсы были разграблены и вывезены в зарубежные страны.

Освобождение от оккупации Зангилана, расположенных здесь стратегических высот, обеспечило нашей Армии стратегическое превосходство, в частности, появилась возможность контролировать Зангезурский регион. Кроме того, с очисткой от противника населенного пункта Агбенд и высоты Вежнели был восстановлен 132-километровый участок азербайджано-иранской государственной границы, благодаря взятию под контроль госграницы были пресечены поставки военных грузов в Армению.

«После освобождения Зангилана уже открылась дорога на Губадлы, и спустя пять дней Губадлы был освобожден, после этого мы вышли на Лачинский коридор. Когда мы вышли к Лачинскому коридору враг, можно сказать, понял, что сопротивляться уже бессмысленно», - так оценивает эту военную операцию Президент, Верховный главнокомандующий Ильхам Алиев.

Сразу после окончания Отечественной войны стремительными темпами начались работы по восстановлению Зангиланского района. Глава государства подчеркивает, что Зангилан станет транспортно-логистическим центром нашей страны, потому что отсюда проходит Зангезурский коридор. Важное значение для превращения региона в стратегический транспортный узел имеют Зангиланский международный аэропорт, автомобильная дорога Горадиз-Джебраил-Зангилан-Агбенд. Здесь также введена в эксплуатацию гидроэлектростанция «Джахангирбейли», построенная на проходящем через территорию района участке реки Охчучай. В селе Агалы Зангиланского района реализован проект «Умное село». Примечательно, что переселение наших сограждан в село Агалы положило начало Великому возвращению.

Сегодня в Зангиланском районе ускоренными темпами продолжаются масштабные строительно-восстановительные работы. Сегодня этот древний азербайджанский край снова полон жизни, здесь повсюду слышны детские голоса, звучит радостный смех, и все это – уже навсегда.