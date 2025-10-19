 Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака | 1news.az | Новости
Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

First News Media23:30 - 19 / 10 / 2025
Ученые из Юго-Западного медицинского центра Техасского университета установили, что причиной летального исхода от рака может быть не метастазирование, а проникновение опухолей в крупные кровеносные сосуды.

Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.

Авторы проанализировали данные о здоровье более 100 пациентов с солидными опухолями, умерших в клиниках Далласа. Также в рамках исследования ученые наблюдали за состоянием 31 тяжелобольного пациента в хосписе.

Ученые обнаружили: у большинства испытуемых раковые опухоли прорастали в такие сосуды, как нижняя полая вена, воротная вена, печеночные вены и брюшная аорта. При этом в последние недели жизни в крови пациентов фиксировался резкий рост циркулирующих опухолевых клеток.

В отличие от обычного вскрытия, модифицированная методика, использованная учеными, позволила сохранить целостность сосудов и обнаружить участки их поражения. Результаты подтвердили: опухоли могут провоцировать образование тромбов, которые нарушают кровоток и вызывают отказ жизненно важных органов.

Дополнительное подтверждение исследователи получили, изучив результаты КТ (компьютерной томографии) более 1200 пациентов с раком из Германии. У значительной части также были выявлены признаки сосудистой инфильтрации. Это открытие ставит под сомнение устоявшееся представление о механизмах смерти при раке и может изменить клинический подход к лечению.

По словам авторов, при лечении рака особое внимание следует уделять опухолям, расположенным рядом с крупными сосудами: хирургическое или лучевое воздействие на них потенциально может снизить риск осложнений и улучшить выживаемость.

