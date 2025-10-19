 Астрономы заявили о нахождении самой «чистой» звезды во Вселенной | 1news.az | Новости
Астрономы заявили о нахождении самой «чистой» звезды во Вселенной

First News Media23:45 - 19 / 10 / 2025
Астрономы заявили об открытии SDSS J0715−7334 — потенциально самой «чистой» звезды из известных на сегодняшний день.

Об этом говорится в исследовании, размещенном на сервере препринтов arXiv.

SDSS J0715−7334, расположена в Галактике Млечный Путь. По мнению исследователей, она могла сформироваться из вещества, обогащенного лишь одной звездой так называемого «населения III» — первых звезд Вселенной, которые никогда не наблюдались напрямую.

Звезды населения III, согласно астрофизическим моделям, появились вскоре после Большого взрыва и состояли исключительно из первичного водорода и гелия. Они были чрезвычайно массивными, горячими и короткоживущими. Поскольку они не содержали тяжелых элементов (тех, что тяжелее гелия), их часто называют безметалльными.

Предполагается, что все эти звезды давно завершили свой жизненный цикл, но их химический «отпечаток» может сохраняться в звездах следующего поколения.

В ходе анализа химического состава звезды J0715−7334 ученые обнаружили рекордно низкую металличность — менее 7,8 × 10⁻⁷. Это значение почти в два раза меньше, чем у предыдущего «рекордсмена» — звезды J1029+1729. Ученые подчеркнули, что содержание углерода у J0715−7334 также крайне низкое, в отличие от других подобных ей объектов.

«J0715−7334 — самая «чистая» из всех известных звезд: в ней почти нет тяжелых элементов. Скорее всего, она сформировалась из газа, обогащенного веществом лишь одной звезды первого поколения — массивной сверхновой в 30 солнечных масс», — отмечается в статье.

Также подчеркивается, что орбита звезды пролегает в удаленном гало (подсистеме) Млечного Пути, что исключает вероятность ее «загрязнения» в более поздние эпохи. Это позволяет рассматривать ее как потенциально «первозданную» звезду, максимально близкую к звездам первого поколения.

Хотя прямого наблюдения звезд населения III пока не удалось, открытия вроде J0715−7334 помогают ученым приблизиться к пониманию, какими могли быть первые светила во Вселенной. Их изучение также имеет значение для понимания ранних этапов химической эволюции галактик.

