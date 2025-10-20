В ноябре в Азербайджане будет четыре нерабочих дня подряд

В следующем месяце жителей Азербайджана ожидают четыре нерабочих дня подряд.

8 ноября в стране отмечается День Победы, а 9 ноября — День Государственного флага Азербайджанской Республики.

В этом году обе даты приходятся на субботу и воскресенье, поэтому, согласно Трудовому кодексу и постановлению Кабинета Министров, 10 и 11 ноября также будут объявлены нерабочими днями.

Таким образом, с 8 по 11 ноября включительно в Азербайджане будет четырёхдневный период отдыха.

Отмечается, что хотя 12 ноября — День Конституции, а 17 ноября — День национального возрождения, эти даты остаются рабочими днями.

Источник: Baku.ws