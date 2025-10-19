Эрдоган: «Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК»

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил лидера Республиканской турецкой партии Туфана Эрхюрмана с победой на выборах президента Турецкой республики Северного Кипра (ТРСК).

Как передает 1news.az, в заявлении, опубликованном в X, говорится:

"Поздравляю Туфана Эрхюрмана, избранного, по неофициальным итогам состоявшихся сегодня выборов, президентом ТРСК. Желаю, чтобы эти выборы, которые еще раз продемонстрировали демократическую зрелость ТРСК и отражают волю наших турецких братьев на Кипре, принесли благо нашим странам и региону. Турция будет и впредь защищать суверенные права и интересы ТРСК".