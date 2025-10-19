Как Астана готовится к визиту президента Азербайджана – ВИДЕО

В Астане накануне визита президента Азербайджана Ильхама Алиева появились изображения флага Азербайджана на уличных медиаэкранах.

Как сообщает Zakon.kz, видео с флагами Азербайджана на улицах Астаны 19 октября опубликовала пресс-служба Акорды. На ролике видно, что в вечернее время подсвеченные LED-экраны с азербайджанским триколором украсили центральные проспекты Астаны.

Ранее сообщалось, что по приглашению Касым-Жомарта Токаева 20-21 октября 2025 года президент Азербайджана Ильхам Алиев посетит Казахстан с государственным визитом.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне.

Кроме того, главы государств примут участие в заседании Высшего межгосударственного совета и казахско-азербайджанском бизнес-форуме.