Скотные рынки Азербайджана закрываются на санитарные мероприятия

Согласно официальной информации Всемирной организации здоровья животных, в разных странах распространяются особо опасные инфекционные заболевания среди животных.

В зависимости от сезонных факторов риск распространения различных возбудителей болезней представляет реальную угрозу для стран региона, включая Азербайджан, сообщает 1news.az со ссылкой на AQTA.

Приграничные районы Азербайджана, сезонные миграционные маршруты животных, а также животные рынки определены как зоны высокого риска - содержание, продажа и транспортировка животных различного происхождения на таких рынках могут способствовать распространению возбудителей инфекций и повышать риск возникновения заболеваний на территории страны.

С целью поддержания эпизоотической стабильности и биологической безопасности, а также предотвращения распространения зоонозов и особо опасных заболеваний, Агентством продовольственной безопасности Азербайджанской Республики предпринимается ряд необходимых мер. Согласно соответствующему постановлению главного государственного ветеринарного инспектора республики, с 25 октября 2025 года на действующих на территории республики скотных рынках поэтапно вводятся временные ограничения в целях реализации санитарно-эпидемиологических мероприятий. Территориальные подразделения Агентства продовольственной безопасности совместно с местными органами исполнительной власти и органами внутренних дел обеспечивают реализацию данного мероприятия.

Владельцы скотных рынков проведут дезинфекцию, дезинсекцию и дератизацию на своих территориях - после завершения санитарных мероприятий скотные рынки возобновят свою работу.

Кроме того, животные, ввозимые в страну, будут помещены на карантин, им проведут клинический осмотр, а также продолжится взятие лабораторных диагностических образцов. Кроме того, с целью предотвращения возможного распространения инфекций, с 25 октября 2025 года ограничивается транзитная транспортировка крупного и мелкого рогатого скота грузинского происхождения через территорию республики, а также их ввоз из Грузии в страну для племенных и разведенческих целей (за исключением животных, ввозимых для убоя).

«Сообщаем, что пункты убоя животных по всей стране продолжат свою деятельность в прежнем режиме. Согласно решению, животные, ввозимые в страну для убоя, должны быть забиты в течение 72 часов» - отмечают в AQTA, подчеркивая, что общественность будет регулярно информироваться о принимаемых мерах, а информационно-разъяснительные мероприятия будут продолжаться.