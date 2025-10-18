Axios: Трамп заявил, что США пока не намерены поставлять ракеты Tomahawk Украине

Президент США Дональд Трамп заявил Владимиру Зеленскому, что по крайней мере в данный момент не намерен поставлять крылатые ракеты Tomahawk Украине.

Об этом сообщил портал Axios со ссылкой на источники.

По их словам, американский лидер дал понять, что его приоритетом сейчас является дипломатия, а поставки ракет могут ее подорвать.

В начале встречи с Зеленским в Белом доме Трамп заявил, что Вашингтону самому нужны ракеты Tomahawk и некоторые другие вооружения, которые поставляются Киеву.

Источник: ТАСС