Первый вице-президент Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проведенными в Базилике Святого Петра в Ватикане - ФОТО

17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева ознакомилась с реставрационными работами, проведенными в Базилике Святого Петра в Ватикане при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, архипресвитер Базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву о соборе и проведенных здесь реставрационных работах.

Было отмечено, что Базилика Святого Петра, являющаяся крупнейшей церковью в мире, считается религиозным центром католического мира и одной из четырех папских базилик Ватикана. Это также одно из самых величественных архитектурных сооружений в мире. Хотя собор был основан еще в IV веке, нынешнее здание относится к XVI-XVII векам.

Подчеркнуто, что настоятелем собора считается Папа, а управление им возложено на кардинала, назначаемого понтификом. Этот кардинал также имеет статус архипресвитера государства-города Ватикан. С 20 февраля 2021 года архипресвитером собора Святого Петра является кардинал итальянского происхождения Мауро Гамбетти.

28 февраля 2019 года между Фондом Гейдара Алиева и Базиликой Святого Петра был подписан договор о реставрации находящихся в соборе барельефа «Встреча Папы Римского Льва I с императором гуннов Аттилой» и мавзолея Туллиуса Зетуса в некрополе базилики. Реставрационные работы по проекту завершены.

Архипресвитер Базилики Святого Петра кардинал Мауро Гамбетти выразил глубокую благодарность Первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за проведение реставрационных работ в соборе на высоком уровне и в короткие сроки.