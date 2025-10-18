Главное управление государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к водителям, готовящимся к поездкам в выходные дни.

Как передает 1news.az, в обращении указано, что многолетние наблюдения показывают, что интенсивность движения на дорогах республиканского значения в выходные дни обычно значительно возрастает.

«Несмотря на то, что принимаются необходимые меры по регулированию дорожного движения, к сожалению, в эти дни из-за спешки и невнимательности водителей иногда регистрируются более серьёзные дорожно-транспортные происшествия», - отмечается в обращении.

В связи с этим, ГУГДП призывало водителей избегать управления неисправными транспортными средствами, не садиться за руль усталыми или сонными, строго соблюдать скоростной режим, правила безопасности при обгоне и манёвре, а также не игнорировать дорожные и погодные условия.

«Не будем забывать, что дисциплина на дороге — это ценность, которую мы ценим для себя и окружающих!», - заключило ГУГДП.