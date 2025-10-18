 Азербайджанские дзюдоисты взяли 3 медали в первый день Гран-при в Мексике | 1news.az | Новости
Азербайджанские дзюдоисты взяли 3 медали в первый день Гран-при в Мексике

First News Media11:01 - Сегодня
Азербайджанские дзюдоисты взяли 3 медали в первый день Гран-при в Мексике

Азербайджанские дзюдоисты завоевали три медали в первый день Гран-при, который проходит в Гвадалахаре.

Балабей Агаев (60 кг) победил бразильца Мичела Аугусту иппоном и завоевал золотую медаль.

Еще одно золото принес Руслан Пашаев (66 кг), одолевший в финале Лукаса Сахана из Финляндии. Ахмед Юсифов (60 кг) выиграл у француза Энцо Жана и занял третье место.

Яшар Наджафов уступил Георгиосу Балайишвили из Кипра в 1/16 финала.

Азербайджан представлен на турнире 11 спортсменами в 7 весовых категориях. Всего в соревнованиях участвует 231 дзюдоист (142 мужчины и 89 женщин) из 33 стран.

Источник: Report

