 В Лувре проходит выставка юных азербайджанских художников – ФОТО | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Lifestyle

В Лувре проходит выставка юных азербайджанских художников – ФОТО

Феликс Вишневецкий12:09 - Сегодня
В Лувре проходит выставка юных азербайджанских художников – ФОТО

Арт-школа Little Artists by Nigarchitect представила свои работы на международной выставке Art Shopping Paris в Лувре.

17 октября в престижном выставочном пространстве Carrousel du Louvre состоялось открытие международной выставки Art Shopping Paris, в которой приняла участие арт-школа Little Artists by Nigarchitect из Азербайджана – выставка юных азербайджанских художников продлится до 19 октября.

На выставке представлено 100 художественных работ, созданных 50 юными художниками в возрасте от 3 до 15 лет - каждый участник выставил по две авторские картины, отражающие индивидуальный стиль, фантазию и творческое видение. Из представленных произведений около 40 работ были посвящены Азербайджану - его культуре, традициям, архитектуре и природе. Остальные 60 картин охватывали разнообразные темы и жанры, раскрывая богатое воображение и художественный потенциал детей.

Особой честью для участников стало присутствие на выставке посла Азербайджанской Республики во Франции Лейлы Абдуллаевой, которая посетила стенд школы и выразила поддержку юным художникам.
«Наше участие в Art Shopping Paris стало значимым событием, укрепляющим культурные связи между Азербайджаном и Францией, а также вдохновляющим новое поколение художников на дальнейшие творческие достижения» - отмечает основатель арт-школы Нигяр Сеид-Бахшалиева.

Отметим, что арт-школа Little Artists by Nigarchitect была основана Н.Сеид-Бахшалиевой в 2019 году – школа активно участвует в международных художественных проектах и выставках в разных странах, включая Турцию, Дубай и Францию. Подчеркнем, что участие в Art Shopping Paris стало третьим международным проектом школы, подтверждающим её стремление развивать культурный диалог и представлять Азербайджан на мировой арт-сцене.

Феликс Вишневецкий

Поделиться:
674

Актуально

Мнение

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной ...

Xроника

Мехрибан Алиева приняла участие в открытии административного офиса посольства ...

Xроника

Президент Ильхам Алиев: Отношения Казахстана с Азербайджаном - пример братства и ...

Общество

Стартовал приём заявок на участие в конкурсе EY «Предприниматель года 2026» - ФОТО

Lifestyle

В Лувре проходит выставка юных азербайджанских художников – ФОТО

У 8 из 19 задержанных полицией турецких знаменитостей было выявлено в крови наличие наркотических веществ

Госпитализирована Брижит Бардо

Роберт Де Ниро откроет в Баку ресторан и не только – ФОТО

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

На Аллее Sea Breeze Walk of Fame откроется звезда Таира Салахова

Госпитализирована Брижит Бардо

Скончался звезда сериала «Yabancı Damat»

На Заура Бахшалиева подали в суд из-за сказанного в эфире программы «Bizimləsən»

Последние новости

Антимонархисты требуют суда над британским принцем Эндрю

Сегодня, 15:41

Какой будет погода в воскресенье?

Сегодня, 15:35

Иран сообщил ООН о прекращении действия резолюции по ядерной сделке

Сегодня, 15:31

На похоронах экс-премьера Кении пострадали сотни человек

Сегодня, 15:27

Спасательная операция в Баку: юношу извлекли из подъемника в магазине - ВИДЕО

Сегодня, 15:21

МИД Румынии: «Румыния и Азербайджан являются ключевыми партнерами»

Сегодня, 15:12

В Баку грузовик загорелся прямо на дороге

Сегодня, 15:02

В Баку проходит 25-я юбилейная Республиканская выставка-ярмарка пчеловодческой продукции

Сегодня, 14:47

В Китае девять влиятельных военных лишены званий и исключены из Компартии

Сегодня, 14:31

В Сабирабадском районе человек утонул в водоканале

Сегодня, 14:15

Мирзоян: Считаю, что в ближайшие недели и месяцы мы добьёмся ощутимого прогресса

Сегодня, 14:07

Министерство нацобороны Турции поздравило Азербайджан с Днем восстановления государственной независимости

Сегодня, 13:57

Скончался житель Загаталы, выживший в авиакатастрофе AZAL

Сегодня, 13:47

СМИ: Трамп на встрече с Зеленским был жестким

Сегодня, 13:43

Всемирная туристская организация объявила Хыналыг «Лучшим туристическим селом»

Сегодня, 13:27

Мехрибан Алиева в Ватикане: Азербайджан демонстрирует силу гуманитарной дипломатии

Сегодня, 13:19

Афганистан и Пакистан анонсировали мирные переговоры

Сегодня, 13:11

Мирзоян: Подача заявки Армении на вступление в ЕС зависит от многих факторов

Сегодня, 12:56

В Астане состоится второе заседание азербайджано-казахстанского Высшего межгосударственного совета

Сегодня, 12:41

Президент Ильхам Алиев: Укрепляется инвестиционное сотрудничество между Азербайджаном и Казахстаном

Сегодня, 12:25
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10