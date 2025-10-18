В Лувре проходит выставка юных азербайджанских художников – ФОТО

Арт-школа Little Artists by Nigarchitect представила свои работы на международной выставке Art Shopping Paris в Лувре.

17 октября в престижном выставочном пространстве Carrousel du Louvre состоялось открытие международной выставки Art Shopping Paris, в которой приняла участие арт-школа Little Artists by Nigarchitect из Азербайджана – выставка юных азербайджанских художников продлится до 19 октября.



На выставке представлено 100 художественных работ, созданных 50 юными художниками в возрасте от 3 до 15 лет - каждый участник выставил по две авторские картины, отражающие индивидуальный стиль, фантазию и творческое видение. Из представленных произведений около 40 работ были посвящены Азербайджану - его культуре, традициям, архитектуре и природе. Остальные 60 картин охватывали разнообразные темы и жанры, раскрывая богатое воображение и художественный потенциал детей.

Особой честью для участников стало присутствие на выставке посла Азербайджанской Республики во Франции Лейлы Абдуллаевой, которая посетила стенд школы и выразила поддержку юным художникам.

«Наше участие в Art Shopping Paris стало значимым событием, укрепляющим культурные связи между Азербайджаном и Францией, а также вдохновляющим новое поколение художников на дальнейшие творческие достижения» - отмечает основатель арт-школы Нигяр Сеид-Бахшалиева.

Отметим, что арт-школа Little Artists by Nigarchitect была основана Н.Сеид-Бахшалиевой в 2019 году – школа активно участвует в международных художественных проектах и выставках в разных странах, включая Турцию, Дубай и Францию. Подчеркнем, что участие в Art Shopping Paris стало третьим международным проектом школы, подтверждающим её стремление развивать культурный диалог и представлять Азербайджан на мировой арт-сцене.

Феликс Вишневецкий