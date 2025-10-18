Президент: Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном отличаются высокой степенью взаимного доверия

Политические отношения между Азербайджаном и Казахстаном сегодня отличаются высокой степенью прочности и взаимного доверия.

Об этом заявил Президент Ильхам Алиев в интервью агентству «Казинформ».

«За прошедшие десятилетия, основываясь на исторических узах братства, дружбы и взаимоподдержки, на крепком фундаменте общей тюркской идентичности, схожих культурных традиций и духовных ценностей между нашими народами, мы выстроили отношения подлинно стратегического и союзнического партнерства», - отметил глава государства.

Источник: АЗЕРТАДЖ