МИД Азербайджана поделился публикацией в связи Днем восстановления независимости

Министерство иностранных дел Азербайджана поделилось в соцсетях публикацией по случаю 18 октября - Дня восстановления независимости.

Как передает 1news.az, в публикации отмечено:

«18 октября – День независимости – символ стремления нашего народа к свободе и возрождения традиций нашей государственности.

Мы искренне поздравляем всех наших соотечественников с 34-й годовщиной восстановления независимости азербайджанского народа и желаем нашему Азербайджану вечной независимости и непрерывного прогресса».