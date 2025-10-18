Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку - ФОТО

17 октября Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева посетила Ватиканскую апостольскую библиотеку.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, руководитель Апостольской библиотеки и Апостольского архива архиепископ монсеньор Джованни Чезаре Пагацци проинформировал Первого вице-президента Мехрибан Алиеву об исторических рукописях, а также об исторических источниках, отреставрированных и оцифрованных в рамках недавно подписанного Меморандума о взаимопонимании между Фондом Гейдара Алиева, Национальной Академией наук Азербайджана, Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом.

Было доведено до внимания, что в 2013 и 2014 годах при поддержке Фонда Гейдара Алиева уже была осуществлена реставрация и оцифровка обнаруженных в Ватиканской апостольской библиотеке 75 рукописей, имеющих значение в контексте истории и культуры Азербайджана, в том числе сохранения тюркоязычного наследия.

Было отмечено, что сотрудничество с Ватиканской апостольской библиотекой и Ватиканским апостольским архивом предоставит азербайджанским ученым и исследователям доступ к хранящимся здесь редким рукописям, старинным картам, а также раритетным изданиям на различных языках. Было подчеркнуто, что это также создаст условия для получения в будущем новой и важной информации об историческом и культурном наследии Азербайджана.

Напомним, что Ватиканская апостольская библиотека является одной из старейших и богатейших библиотек мира. Ее официально основал в 1475 году Папа Сикст IV. В библиотеке хранится более 80 тысяч рукописей, свыше 1,6 миллиона книг по истории, религии и культуре. Ее основные коллекции состоят из древних рукописей, инкунабул (книг, изданных в Европе от начала книгопечатания и до 1 января 1501 года), карт, гравюр и письменных документов. Библиотека открыта для научных изысканий исследователей и ученых.

Ватиканский апостольский архив – священное и ценное с научной точки зрения место, где хранятся собранные Святым Престолом на протяжении веков официальные документы, письма и административная переписка. Этот архив содержит редкое и уникальное наследие как церковной, так и мировой истории. Известный на протяжении многих лет как «Секретный архив Ватикана», он в 2019 году был переименован Папой Франциском в Ватиканский апостольский архив.

В Ватиканском апостольском архиве, считающемся одним из крупнейших исторических архивов мира, собраны документы, датируемые IX веком и до наших дней. Этот архив считается памятью Католической церкви. Его функция – обеспечивать сохранение исторических решений, позиций и дипломатической переписки церкви для будущих поколений. Архив подчиняется непосредственно Папе Римскому и управляется назначаемым им префектом.

В заключение Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева передала в дар Апостольской библиотеке ряд книг и изданий, посвященных истории, природе и культурному наследию Азербайджана.