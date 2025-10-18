 Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации | 1news.az | Новости
Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Фарида Багирова00:05 - Сегодня
Свободный Худаферин. Пять лет со дня освобождения от оккупации

Сегодня проходит пять лет с того дня как доблестная Азербайджанская армия под руководством Президента, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева, освободила исторический Худаферинский мост от оккупации.

Радостной вестью об очередной блестящий победе глава государства поделился на своих страницах в соцсетях: «Вооруженные силы Азербайджана подняли флаг Азербайджана над древним Худаферинским мостом. Да здравствует азербайджанский народ! Карабах - это Азербайджан!».

30 октября 2020 года над пограничными заставами «Солтанлы», «Халафли», «Худаферин» и «Гумлаг» на территории освобожденных от оккупации Джебраильского и Зангиланского районов был поднят Государственный флаг Азербайджана.

Исторический Худаферинский мост, являющийся уникальным памятником архитектуры, был оккупирован Арменией в 1993 году. До Второй Карабахской войны в направлении сел Кавдар и Мирек Джебраильского района находилась третья вражеская укрепительная линия. Она начиналась у реки Араз и продолжалась в направлении безымянных высот в верхней части района. Эта линия представляла собой эшелон, в котором были сосредоточены резервные воинские части, вооружение и техника противника в тылу. Армянские солдаты несли службу здесь в более усиленном порядке. В первые дни войны были прорваны первая и вторая вражеские линии укрепления. У третьей линии укрепления противник сопротивлялся сильнее, но наша Армия преодолела и ее.

В результате правильной тактики операция была успешно завершена. Худаферинский мост, находившийся под оккупацией 27 лет, был освобожден за сутки. По мере продвижения к мосту от врага были освобождены и некоторые стратегические пункты.

Худаферинский мост – уникальный исторический памятник, имеющий большое духовное значение для нашего народа. Это великолепное произведение зодческого искусства символизирует единство азербайджанцев, живущих по обоим берегам Араза, яркой иллюстрацией чего стали кадры, на которых видно, как наши соотечественники по ту сторону реки с большим воодушевлением приветствуют Азербайджанскую армию после освобождения от оккупации Худаферина.

После Отечественной войны здесь, как и на всех остальных освобожденных территориях, полным ходом идут восстановительные работы. Именно отсюда берет начало автомобильная дорога Худаферин-Губадлы-Лачин, предназначенная стать одной из наиболее важных транспортных инфраструктур Восточно-Зангезурского региона, возводятся жилые дома, формируется социально-экономическая инфраструктура, на азербайджано-иранской государственной границе сданы в эксплуатацию гидроузлы «Худаферин» и «Гыз Галасы».

Освобождение Худаферина еще одной славной странице вписано в героическую летопись Отечественной войны. Уже пять лет, как над Аразом развевается Флаг Азербайджана – как вечный символ силы, несгибаемой воли, единства и торжества справедливости.

