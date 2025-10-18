Протестующие в Колумбии атаковали посольство США

Участники акции протеста в Боготе атаковали посольство США, ранили четырёх полицейских стрелами, а также применили взрывчатые и зажигательные вещества, сообщили власти Колумбии.

"Я приказал проявить максимум осторожности с посольством США в Боготе. Плохо, что после достижения соглашения с "Конгрессом народов" о снятии блокад более радикальная группа атаковала полицию, охраняющую посольство, - несколько молодых людей были ранены стрелами. Посольство было защищено, как я и обещал. Колумбия выполняет международные договоры", - написал президент Колумбии Густаво Петро в своем блоге в соцсети X.

Источник: РИА Новости