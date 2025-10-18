Ватиканская и итальянская пресса широко осветила встречу Мехрибан Алиевой с Папой Римским - ФОТО

Ведущие СМИ Святого Престола и Италии широко осветили встречу Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой с Папой Римским Львом XIV, состоявшуюся 17 октября в рамках ее официального визита в Ватикан.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в материалах, опубликованных порталом Vatican News, газетой L'Osservatore Romano – единственным официальным печатным органом Ватикана, католическими информационными агентствами ACI Stampa и Agenzia S.I.R., а также газетой итальянской католической общины Faro di Roma, подчеркивается, что двусторонние отношения между Святым Престолом и Азербайджаном за последние годы получили значительное развитие.

Кроме того, в материалах отмечается, что Первый вице-президент Азербайджанской Республики Мехрибан Алиева встретилась также с государственным секретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Уделив особое внимание культурному сотрудничеству, стороны выразили удовлетворение развитием и укреплением существующих двусторонних отношений, высоко оценили деятельность Католической церкви в Азербайджане. Встреча, прошедшая в атмосфере искренности и взаимного уважения, подтверждает стремление к продолжению диалога и сотрудничества между Святым Престолом и Азербайджаном.

В статьях также сообщается, что 16 октября с участием Первого вице-президента Мехрибан Алиевой состоялась церемония открытия проекта реставрации катакомб Святой Коммодиллы. Доводится до внимания, что катакомбы, где находятся первые артефакты раннехристианского периода, также известны тем, что там похоронены христианские мученики Феликс и Адавкт, и в средние века являлись местом паломничества верующих. 4 марта 2021 года между Фондом Гейдара Алиева и Папской комиссией по священной археологии был подписан договор о реставрации катакомб Коммодиллы. Ранее же благодаря усилиям Фонда были реализованы проекты по реставрации катакомб Святых Марчеллино и Пьетро, а также Святого Себастьяна.