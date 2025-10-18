Трамп призвал Россию и Украину остановиться на действующей линии фронта

Президент США Дональд Трамп заявил, что призвал Владимира Зеленского и российского лидера Владимира Путина остановить войска на действующей линии боевого соприкосновения.

Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.

Трамп в пятницу по прилете во Флориду сообщил журналистам, что призвал стороны украинского конфликта прекратить огонь и "следовать линии фронта, где бы она ни была, иначе все станет слишком сложным". "Остановитесь прямо сейчас на линии фронта", - цитирует Трампа пресс-пул Белого дома.

Владимир Зеленский согласился с призывом президента США Дональда Трампа остановить войска на занимаемых позициях.

"Он прав. Мы должны остановиться там, где мы находимся. И потом вести переговоры", - сказал Зеленский по итогам встречи с Трампом в Белом доме в ответ на просьбу прокомментировать соответствующие слова американского президента.

Источник: ТАСС