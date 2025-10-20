На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Пользователи по всему миру сообщают о массовых сбоях на нескольких крупных онлайн-платформах, включая облачное подразделение Amazon (AWS), Robinhood, Snapchat и AI-платформу Perplexity.

Предполагается, что сбои связаны с облачными сервисами Amazon, сообщает 1news.az со ссылкой на Сtech.

Отмечается, что компания подтвердила, что несколько её сервисов испытывают перебои, и заявила, что работает над выявлением причины и устранением проблемы - Amazon добавляет, что будет предоставлять обновления по мере необходимости.