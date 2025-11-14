 Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве | 1news.az | Новости
Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

First News Media23:03 - 14 / 11 / 2025
Генсек ООН осудил российскую атаку на посольство Азербайджана в Киеве

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил российскую атаку на азербайджанское посольство в столице Украины Киеве, напомнив о неприкосновенности дипломатических помещений.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь генсека Стефан Дюжаррик в ходе регулярного брифинга.

"Генеральный секретарь решительно осуждает сегодняшние масштабные ракетные удары и атаки дронов Российской Федерации по нескольким регионам Украины, в результате которых, по сообщениям, погибли по меньшей мере шесть человек в Киеве и два человека в городе Черноморске. Также сообщается, что в результате атаки пострадало множество мирных жителей, был причинен ущерб жилым домам и объектам энергетической инфраструктуры, а также посольству Азербайджанской Республики в Киеве", - подчеркнул Дюжаррик.

Он отметил, что нападения на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру являются нарушением международного гуманитарного права.

"Они (нападения - ред.) неприемлемы, где бы они ни происходили, и должны быть немедленно прекращены. Генеральный секретарь напоминает о принципе неприкосновенности дипломатических помещений", - отметил пресс-секретарь Гутерриша.

Генеральный секретарь, как указал Дюжаррик, вновь призывает к полному, немедленному и безоговорочному прекращению огня как первому шагу на пути к справедливому, всеобъемлющему и устойчивому миру в Украине, подтверждая суверенитет, независимость и территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ в соответствии с международным правом, Уставом и соответствующими резолюциями ООН.

783

