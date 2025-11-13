США пересматривают правила выдачи виз

Администрация президента США Дональда Трампа поручила сотрудникам консульских служб учитывать ожирение и другие хронические заболевания, включая сердечно-сосудистые, а также рак и диабет как основания для отказа в выдаче американских виз иностранцам.

Об этом сообщила газета The Washington Post (WP).

Издание ссылается на документ, разосланный Госдепартаментом. "Необходимо учитывать состояние здоровья заявителя. Определенные заболевания, включая, помимо прочего, сердечно-сосудистые заболевания, респираторные заболевания, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства, могут потребовать лечения стоимостью в сотни тысяч долларов", - цитирует WP телеграмму.

В рекомендациях также указано, что сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать возможные расходы для США, связанные с медицинским обслуживанием заявителя. По словам неназванного дипломата, руководство Госдепартамента активно ищет новые способы ограничить въезд иностранцев в страну или, по крайней мере, замедлить работу визовой системы.

Трамп неоднократно высказывался за ужесточение иммиграционной политики. Он заявлял, что намерен обеспечить проведение самой масштабной в американской истории операции по депортации нелегальных мигрантов.

Источник: ТАСС