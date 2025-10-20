Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Вице-мэр Гюмри Гагик Манукян призвал жителей города окружить здание городской администрации на фоне следственных действий в мэрии и сообщении о задержании Вардана Гукасяна.

С утра понедельника силовики проводят обыски и другие следственные мероприятия в здании городской администрации. Позднее Антикоррупционный комитет сообщил, что мэр Гюмри и главный архитектор мэрии обвиняются в получении взятки. В отношении мэра и еще семи лиц возбуждены уголовные дела, принято решение об их задержании.

"Дорогие гюмрийцы, выходите из домов, приходите к мэрии, чтобы защитить интересы избранного мэра. Пришли сотрудники силовых органов, около 30–40 человек изолировали мэра… Более сотни вооруженных людей вошли в здание и парализовали всю работу", — заявил Манукян, передают армянские СМИ.

Он подчеркнул, что «все жители Гюмри, неравнодушные к судьбе своего города, должны поддержать законно избранного мэра и не допустить неправомерных действий со стороны силовиков».

Отметим, что аналогичный призыв был опубликован и на странице Вардана Гукасяна в социальной сети.

"Пришло время встать на защиту города и нашего достоинства. Сейчас в мэрии происходят действия, направленные на смещение мэра. Но важно понимать — речь идет не об одном человеке, а о независимости всего города", — говорится в сообщении.

В публикации подчеркивается, что «государство не должно вмешиваться» в дела Гюмри, а жители города обязаны отстаивать свое право на выбор и защиту мэра.

По данным следствия, Вардан Гукасян и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегин Нжде. В обмен они потребовали и получили от владельца около $10 тысяч долларов в качестве взятки.