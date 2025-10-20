 В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов | 1news.az | Новости
Общество

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Фаига Мамедова13:45 - Сегодня
В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

В Баку задержаны лица, подозреваемые в совершении краж.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Министерстве внутренних дел.

Было отмечено, что в полицию поступила информация о краже из одного из домов в Насиминском районе золотых украшений и наличных денег на сумму 15 тысяч манатов. В результате мероприятий, проведенных сотрудниками 19-го отделения полиции Насиминского РУП, 38-летний З.Гасымов, подозреваемый в совершении преступления, был установлен и задержан.

Также сотрудниками полиции была задержана 66-летняя женщина, подозреваемая в краже на территории района кошелька, в котором находилось 580 манатов, банковские карты и документы.

По обоим фактам ведется расследование.

