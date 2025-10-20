 От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО | 1news.az | Новости
Общество

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

First News Media14:00 - Сегодня
От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

17 октября при поддержке Государственного агентства по туризму и полномочного представительства Президента Азербайджанской Республики в Нахчыванской Автономной Республике был организован медиатур для представителей СМИ.

Основной задачей мероприятия стало детальное ознакомление журналистов с туристическим потенциалом региона и популяризация Нахчывана как направления для культурного, оздоровительного и экотуризма.

Первое впечатление о столице Автономной Республики создаёт атмосфера чистоты и ухоженности.

Город впечатляет современными улицами, благоустроенными скверами и аккуратной городской архитектурой, гармонично соседствующей с историческими памятниками. Горожане здесь действительно следят за порядком, по улицам города приятно гулять: аккуратные тротуары, ухоженные фасады и современные парки создают впечатление, что каждый элемент городской среды продуман до мелочей.

Благодаря такому вниманию к благоустройству и поддержанию порядка Нахчыван превращается в невероятно экологичный и комфортный город, где природа и архитектура соседствуют органично. Здесь ощущается баланс между историческим наследием и современными городскими удобствами, что делает город привлекательным как для туристов, так и для жителей.

Нахчыван демонстрирует, что забота о чистоте и экологии — это не только государственная политика, но и образ жизни его жителей, создающий впечатление ухоженного и современного туристического направления.

В рамках медиатура участники отправились в Шахбузский район, чтобы ознакомиться с природным потенциалом региона. Особое внимание было уделено горнолыжному центру Агбулаг, который сочетает возможности зимнего спорта с живописными горными пейзажами. Центр оснащён современной инфраструктурой, канатной дорогой, и его территории идеально подходят для отдыха на свежем воздухе.

Также журналисты посетили плато Батабат — традиционное летнее пастбище, где туристы могут насладиться чистым горным воздухом, панорамными видами и спокойствием природы.

Одним из ключевых объектов оздоровительного туризма, который посетили участники медиатура, стал физиотерапевтический центр «Дуздаг», расположенный недалеко от города Нахчыван. Центр известен своими уникальными лечебными возможностями, основанными на природных ресурсах региона, включая лечебный микроклимат и минеральные соли.

«Дуздаг» предлагает широкий спектр процедур для укрепления здоровья и восстановления организма, сочетая современные методы физиотерапии с природными лечебными факторами.

Также посетили «Ханский Дворец» - один из центральных культурных объектов Нахчывана, отражающий историю ханской эпохи. Музей воспроизводит атмосферу жизни ханства, демонстрируя уникальные экспонаты, среди которых предметы быта, оружие, одежда и документы того времени.

Помимо музейной экспозиции, дворцовый комплекс гармонично сочетает архитектурное наследие с современными элементами благоустройства, создавая комфортное пространство для туристов и изучающих историю региона.

Далее участники посетили Мавзолей Момине Хатун, построенный в XIV веке. Этот архитектурный памятник не только важен с исторической точки зрения, но и является местом поклонения.

Следующей остановкой стала Гробница пророка Ноя, которая считается важным религиозным и историческим объектом региона. Сооружение отличается простой и величественной архитектурой и привлекает как паломников, так и туристов, интересующихся духовным наследием. Здесь создаётся особая атмосфера, позволяющая ощутить сопричастность к древней истории и традициям.

Завершением экскурсии стала Мечеть Гейдара, одна из крупнейших на Кавказе. Она поражает своими масштабами, архитектурной гармонией и внутренним убранством. Мечеть служит не только местом поклонения, но и символом духовного наследия Нахчывана, создавая впечатление величия и одновременно спокойствия.

Нахчыван обладает разносторонним туристическим потенциалом: от экологического и активного отдыха до оздоровительных процедур и культурных маршрутов. Реализация государственных программ по развитию туризма и совершенствованию инфраструктуры региона делает Нахчыван современным, комфортным и привлекательным направлением как для местных, так и для иностранных туристов. Нахчыван демонстрирует гармоничное сочетание природы, истории и современного туризма, оставляя у гостей яркие впечатления и желание возвращаться в этот уникальный регион вновь.

Джамиля Суджадинова

