Названы причины отказа в признании более 100 иностранных дипломов

В сентябре из 751 заявителя по признанию иностранных дипломов в отношении 643 было принято положительное решение и выданы соответствующие свидетельства, а обращения 108 человек завершились отрицательным решением.

Как передает 1news.az, об этом сообщили в Агентстве по обеспечению качества в образовании.

Было отмечено, что в качестве примера обращений, завершившихся отрицательным решением, можно привести: 58 фактов - усвоение учебной нагрузки меньше норматива, требуемого на территории страны обучения; 28 - существенная разница (количество кредитов); 9 - усвоение учебной нагрузки меньше требуемого норматива и существенная разница (количество кредитов); 5 - неаккредитованные высшие учебные заведения; 3 - форма получения образования; 2 - неаутентичные (неподлинные) дипломы; 1 - неаккредитованное высшее учебное заведение и усвоение учебной нагрузки меньше требуемого норматива; 1 - специальность «фармацевтика» (заочная форма обучения); 1 - специальность «сестринское дело» (заочная форма обучения).

По странам было зафиксировано: 292 обращения из Турецкой Республики, 176 - из Российской Федерации, 123 - из Украины, 36 - из Грузии, 23 - из Республики Беларусь, 23 - из Соединенного Королевства, 10 - из Соединенных Штатов Америки, по 6 - из Итальянской, Латвийской республик и Венгрии, по 5 - из Чешской, Литовской и Польской республик, по 4 - из Федеративной Республики Германия и Китайской Народной Республики, по 3 – из Королевства Бельгии и Нидерландов, Швейцарской Конфедерации и Республики Корея, по 2 - из Королевства Испании, Французской, Гамбийской и Казахстанской республик, по 1 - из Исламской Республики Пакистан, Австрии, Эстонии, Кыргызской республики, Канады, Малайзии, Японии и Королевства Саудовской Аравии.

Что касается специальностей, по которым было подано наибольшее количество обращений, то зарегистрировано: 103 - по юриспруденции, 47 - по экономике, 46 - по финансам, 44 - по медицинским специальностям и здравоохранению, 40 - по управлению бизнесом.