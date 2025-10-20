Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Владимир Зеленский признал, что на встрече в Вашингтоне представители команды президента США Дональда Трампа требовали от Киева выйти из Донбасса.

Зеленский, в частности, рассказал, что спецпосланник американского лидера Стивен Уиткофф указывал, что эти территории «входят в состав России согласно ее конституции».

"Господин Уиткофф говорит, что это внесено в конституцию", - сказал он на встрече с журналистами, фрагменты которой приводит издание "Телеграф".

Зеленский добавил, что не согласился с требованием "отступления из Донбасса".

Зеленский также сообщил, что представители команды Трампа обеспокоены тем, что Украина может использовать паузу в военных действиях для подготовки к наступлению.

"Они снова пересказывали <...> историю о том, что мы якобы будем готовиться к наступлению, что будто бы нельзя нам давать паузу", - сказал он.

Источник: ТАСС