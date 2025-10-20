МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

МВД Армении предупредило о возможном уголовном преследовании граждан, пытающихся препятствовать задержанию оппозиционного мэра Гюмри Вардана Гукасяна.

Правоохранительные органы призвали жителей города воздержаться от противоправных действий и не мешать проведению следственных мероприятий, сообщают армянские СМИ.

Ситуация у здания мэрии остается напряженной. По данным СМИ, работа городских служб фактически парализована.

Напомним, мэр Вардан Гукасян и еще семь человек были задержаны по обвинению в получении взятки. По данным следствия, Гукасян и главный архитектор мэрии договорились не сносить незаконное строение площадью около 1,5 тыс. кв. м на улице Гарегина Нжде, потребовав и получив от владельца около $10 тыс. По информации Sputnik Армения, речь идет о предпринимателе Севаке Гомцяне, владельце сети магазинов "Фабрика".

Отметим, 1 октября во время правительственного часа в парламенте премьер-министр Никол Пашинян обвинил Гукасяна в подкупе избирателей на мартовских выборах и назвал его избрание мэром "недоразумением". Он также заявил, что намерен "исправить" эту ситуацию.