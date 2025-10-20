В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

19 октября около 19:00 в Хачмазскую районную прокуратуру поступила информация об убийстве Эмина Джалилова (1981 г.р.).

В ходе расследования были выявлены обоснованные подозрения, что Рафик Габибов (1988 г.р.), умышленно убил Э.Джалилова, произведя выстрел из ружья, сообщает 1news.az со ссылкой на Хачмазскую районную прокуратуру.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 Уголовного кодекса (умышленное убийство) – Р.Габибов задержан прокуратурой района в качестве подозреваемого.

Предварительное расследование продолжается.