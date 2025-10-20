Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

75-й сезон чемпионата мира по Формуле-1 подошёл к своей последней четверти - из оставшихся шести гонок четыре пройдут за океаном, и марафон стартовал в Остине (Техас, США).

Из-за высокой температуры FIA обязала пилотов использовать охлаждающие жилеты, а Pirelli выбрала для этапа самые жесткие шины C1.

В спринтерский уикенд была проведена всего одна тренировка. Пилот McLaren Ландо Норрис показал лучший результат. Но в спринт-квалификации Макс Ферстаппен обошёл Норриса всего на 0,071 секунды, завоевав 10-й поул в спринтах. Второй пилот McLaren Оскар Пиастри занял третье место, а Нико Хюлькенберг (Sauber) - четвёртое. Слабый результат гонщиков «Ferrari» разочаровал болельщиков.

Субботний спринт оказался драматичным с самого старта. На первом повороте столкнулись Пиастри и Хюлькенберг, в результате чего Оскар, Норрис и Алонсо были вынуждены досрочно завершить гонку. Ферстаппен, удержав лидерство, не оставил шансов соперникам и одержал 13-ю победу в спринтах в карьере.

На подиум вместе с ним поднялись Джордж Рассел (Mercedes) и Карлос Сайнс (Williams).

В основной гонке Макс снова продемонстрировал доминирование. Победив во всех трёх сессиях квалификации, нидерландский пилот завоевал 7-й поул в сезоне и 47-й поул в карьере. Норрис в последней попытке обошёл Леклера на 0,006 секунды, обеспечив первую стартовую линию дуэлем Red Bull против McLaren.

На старте гонки Леклер на красных шинах вырвался на второе место, но Ферстаппен сохранил лидерство.

В середине гонки был активирован режим виртуальной машины безопасности, что повлияло на стратегии команд. Темп Ландо Норриса вырос, однако красные шины быстро износились во время преследования.

За пять кругов до финиша британец снова ускорился и обогнал Леклера, заняв второе место.

Таким образом, Макс Ферстаппен выиграл в Остине пятую гонку в сезоне и 68-ю в карьере. Норрис заработал 15-й подиум, Леклер впервые после летнего перерыва поднялся на подиум и был признан «Гонщиком дня».

Хэмилтон, Пиастри, Рассел, Цунода, Хюлькенберг, Бёрман и Алонсо замкнули топ-10. Пиастри сохраняет лидерство с 346 очками, но отрыв сокращается: Норрис отстаёт на 14, а Ферстаппен — на 40 очков. В командном зачёте борьба за второе место продолжается с разницей всего в 10 очков.

Следующая остановка сезона - Мексика. Борьба продолжается…