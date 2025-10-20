 Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
Спорт

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

First News Media13:50 - Сегодня
Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

75-й сезон чемпионата мира по Формуле-1 подошёл к своей последней четверти - из оставшихся шести гонок четыре пройдут за океаном, и марафон стартовал в Остине (Техас, США).

Из-за высокой температуры FIA обязала пилотов использовать охлаждающие жилеты, а Pirelli выбрала для этапа самые жесткие шины C1.

В спринтерский уикенд была проведена всего одна тренировка. Пилот McLaren Ландо Норрис показал лучший результат. Но в спринт-квалификации Макс Ферстаппен обошёл Норриса всего на 0,071 секунды, завоевав 10-й поул в спринтах. Второй пилот McLaren Оскар Пиастри занял третье место, а Нико Хюлькенберг (Sauber) - четвёртое. Слабый результат гонщиков «Ferrari» разочаровал болельщиков.

Субботний спринт оказался драматичным с самого старта. На первом повороте столкнулись Пиастри и Хюлькенберг, в результате чего Оскар, Норрис и Алонсо были вынуждены досрочно завершить гонку. Ферстаппен, удержав лидерство, не оставил шансов соперникам и одержал 13-ю победу в спринтах в карьере.

На подиум вместе с ним поднялись Джордж Рассел (Mercedes) и Карлос Сайнс (Williams).

В основной гонке Макс снова продемонстрировал доминирование. Победив во всех трёх сессиях квалификации, нидерландский пилот завоевал 7-й поул в сезоне и 47-й поул в карьере. Норрис в последней попытке обошёл Леклера на 0,006 секунды, обеспечив первую стартовую линию дуэлем Red Bull против McLaren.

На старте гонки Леклер на красных шинах вырвался на второе место, но Ферстаппен сохранил лидерство.

В середине гонки был активирован режим виртуальной машины безопасности, что повлияло на стратегии команд. Темп Ландо Норриса вырос, однако красные шины быстро износились во время преследования.

За пять кругов до финиша британец снова ускорился и обогнал Леклера, заняв второе место.

Таким образом, Макс Ферстаппен выиграл в Остине пятую гонку в сезоне и 68-ю в карьере. Норрис заработал 15-й подиум, Леклер впервые после летнего перерыва поднялся на подиум и был признан «Гонщиком дня».

Хэмилтон, Пиастри, Рассел, Цунода, Хюлькенберг, Бёрман и Алонсо замкнули топ-10. Пиастри сохраняет лидерство с 346 очками, но отрыв сокращается: Норрис отстаёт на 14, а Ферстаппен — на 40 очков. В командном зачёте борьба за второе место продолжается с разницей всего в 10 очков.

Следующая остановка сезона - Мексика. Борьба продолжается…

Поделиться:
200

Актуально

Общество

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Общество

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, ...

Политика

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Общество

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Спорт

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Президент «Барселоны» объявил о выходе клуба из футбольной Суперлиги

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Ливерпуль» впервые с января 2016 года

В Баку состоялась церемония награждения Лиги наций по футболу среди ампутантов

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Украина обыграла Азербайджан в отборочном матче ЧМ-2026 - ОБНОВЛЕНО

Роналду — первый футболист в истории, забивший 800 голов на клубном уровне

Семь наград с Гран-При и неудачи олимпийских чемпионов в Лиме

Упущенное золото, или первый европейский пьедестал мужской сборной Азербайджана за восемь лет

Последние новости

Совет ЕС утвердил запрет на закупки российского газа с 2028 года

Сегодня, 15:27

Правоохранители увезли мэра Гюмри Вардана Гукасяна - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:22

Цепная авария с тремя Mercedes в Бейлягане - ВИДЕО

Сегодня, 15:15

Полиция оттеснила протестующих от здания мэрии Гюмри - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:12

Самолет AZAL, направленный для перевозки пассажиров рейса Санкт-Петербург-Баку, прибыл в Баку - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 15:08

Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Сегодня, 14:18

МВД пригрозило делом за сопротивление задержанию мэра Гюмри

Сегодня, 14:13

Армянская церковь: апостольская традиция или историко-идеологическая конструкция?

Сегодня, 14:10

От гор до дворцов: как Нахчыван привлекает туристов - ФОТО - ВИДЕО

Сегодня, 14:00

Пассажиры борта AZAL вылетели в Баку после аварийной посадки в Пулково - ФОТО - ОБНОВЛЕНО

Сегодня, 13:55

Макс Ферстаппен снова на вершине в Остине

Сегодня, 13:50

В Баку из дома украдены золотые украшения и 15 тыс. манатов

Сегодня, 13:45

В Ходжавендском районе сотрудник ANAMA подорвался на мине

Сегодня, 13:40

На нескольких крупных онлайн-платформах произошел сбой

Сегодня, 13:36

Эльмар Мамедъяров отверг всякую связь с Рамизом Мехтиевым после его отставки

Сегодня, 13:14

Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

Сегодня, 12:55

Вице-мэр Гюмри призвал жителей к бунту

Сегодня, 12:53

Зеленский подтвердил, что в Вашингтоне обсуждался выход Украины из Донбасса

Сегодня, 12:50

В Хачмазе застрелен 44-летний мужчина

Сегодня, 12:48

За 9 месяцев безответственность пешеходов стала причиной почти 60% ДТП в Баку - ВИДЕО

Сегодня, 12:45
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10