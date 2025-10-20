За 9 месяцев безответственность пешеходов стала причиной почти 60% ДТП в Баку - ВИДЕО

Только за 9 месяцев текущего года ДТП с наездом на пешеходов составили 39,1% от общего числа ДТП по республике и 59,6% - по городу Баку.

Об этом 1news.az сообщает со ссылкой на Главное управление Государственной дорожной полиции к водителям.

«Несомненно, что в формировании этих показателей немалую роль сыграла безответственность самих пешеходов. К сожалению, именно случаи наезда на пешеходов вблизи пешеходных переходов вновь ставят вопрос о личной ответственности участников дорожного движения», - отмечают в дорожной полиции.

Главное управление Государственной дорожной полиции вновь обращается к пешеходам с просьбой переходить дорогу только в предусмотренных местах, быть особенно внимательными в тёмное время суток, избегать отвлекающих действий при переходе, не пользоваться мобильным телефоном или наушниками и не выходить внезапно на проезжую часть.

«Помните, ваша жизнь и здоровье бесценны для вас самих, ваших близких и всего общества!» - подчеркивают в дорожной полиции.