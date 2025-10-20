Погода на вторник: В Баку усилится ветер

Национальная служба гидрометеорологии обнародовала прогноз погоды на вторник, 21 октября.

В Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, но вечером в некоторых районах возможен дождь. Умеренный северо-западный ветер днем местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 14-16°C, днем – 17-20°C. Атмосферное давление повысится с 760 до 765 мм рт. ст. Относительная влажность – 70-80%.

В районах Азербайджана местами ожидаются дожди и грозы. В отдельных районах осадки будут сильными, возможен град, а в высокогорных районах - мокрый снег. Местами возможен туман. Западный ветер местами будет усиливаться.

Температура воздуха ночью составит 9-14°C, днем - 17–21°C; в горах ночью - 1–5°C, днем – 5-9°C.