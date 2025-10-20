Дед Мороз в шоке: стартует лотерея Birmarket!

В честь самого долгожданного праздника года Birmarket запускает лотерею!

С 20 октября 2025 года маркетплейс включает новогоднее настроение на полную мощность и раньше всех в стране: каждая покупка от 10 АЗН в приложении Birmarket превращается в шанс выиграть iPhone, лэптопы, сотни других призов, автомобили или квартиру в Sea Breeze.

Да-да, Birmarket уже раздает подарки - а Дед Мороз в шоке!

Чтобы участвовать, достаточно сделать покупку от 10 AZN - при этом каждые 10 АЗН в сумме заказа добавляют по шансу. Забираешь заказ в пункте выдачи — получаешь +10 шансов. Первая покупка на Birmarket? Ещё +10 шансов на победу! Чем больше покупок, тем ближе твой приз.

Лотерея включает 15 розыгрышей по всей стране:

11 еженедельных - смартфоны, гаджеты и техника;

3 ежемесячных - автомобили ведущих брендов;

финал - квартира в Sea Breeze с ремонтом.

Каждый билет - реальный шанс изменить жизнь. Больше информации по ссылке: https://landings.birmarket.az/birmarketlotereya

Тиражи пройдут с октября 2025 по январь 2026 года. Следи за прямыми эфирами в Instagram @birmarket.az - все победители получат SMS-уведомления.

Почему Birmarket?

Быстрые покупки и легкие возвраты, удобная и бесплатная доставка на первые 3 заказа, оплата при получении товара, возможность покупать в кредит и рассрочку и ежедневные скидки.

Здесь каждый заказ - часть новогоднего чуда.

Пока Дед Мороз только собирает подарки, Birmarket уже раздаёт их.

Скачай приложение Birmarket, соверши покупку и встречай Новый год с подарком от Birmarket! Sea Breeze, автомобили, и сотни других призов - и всё это реально.

