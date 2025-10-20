Всемирный день борьбы с остеопорозом: Как сохранить кости крепкими на всю жизнь

Ежегодно 20 октября отмечается Всемирный день борьбы с остеопорозом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) установила эту дату еще в 1997 году, с целью повышения глобальной осведомленности общества о профилактике, диагностике и лечении остеопороза и метаболических заболеваний костей.

На вопросы о причинах возникновения остеопороза, симптомах заболевания и методах лечения вносит ясность заместитель генерального директора Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии Министерства здравоохранения, главный врач НИИ Низами Мамедов, интервью с которым опубликовано на официальном сайте Минздрава.

- Низами муаллим, прежде всего хотелось бы узнать, что такое остеопороз?

– Остеопороз – это метаболическое заболевание, характеризующееся снижением массы и качества костной ткани, что делает кости слабыми и хрупкими. При этом заболевании снижается содержание минеральных компонентов в кости и нарушается её микроархитектура. В результате кость теряет механическую прочность, и даже при минимальной травме могут возникнуть переломы. Согласно определению ВОЗ, остеопороз — это системное заболевание костей, основным клиническим признаком которого являются переломы, возникающие практически без травмы.

Опасность этого заболевания для общества обусловлена тем, что оно в течение многих лет протекает бессимптомно, проявляется только при переломе и выявляется на поздней стадии. Поэтому остеопороз часто называют «тихой эпидемией».

– Доктор, у кого чаще встречается это заболевание?

– Остеопороз чаще встречается у женщин, особенно в постменопаузальном периоде. Если у женщин на первый план выходят гормональные факторы, то у мужчин важную роль играют старение, хронические заболевания и образ жизни.

Кроме того, в группе высокого риска находятся пациенты, длительное время прикованные к постели, люди с расстройствами пищевого поведения и те, кто страдает некоторыми хроническими заболеваниями.

– Каковы причины возникновения остеопороза?

– Развитие этого заболевания – многофакторный процесс. Его основная причина – старение человека. Человек достигает пика костной массы в возрасте 30–35 лет, а затем она начинает медленно снижаться. Особенно у женщин резкое снижение уровня гормона эстрогена после менопаузы ускоряет потерю костной массы.

Генетические факторы также играют важную роль. Если у ближайших родственников наблюдался остеопороз или перелом шейки бедра, это указывает на высокий риск.

Питание также играет важную роль. Недостаток кальция и витамина D в организме снижает прочность костной ткани. Гиподинамия, то есть низкая физическая активность, приводит к недостаточной стимуляции костной ткани, что приводит к более быстрой потере костной массы. Курение, алкоголь и длительная терапия кортикостероидами также нарушают метаболизм костной ткани. Все эти факторы в совокупности создают предпосылки для развития остеопороза.

– Каковы клинические признаки заболевания?

– Наиболее опасная особенность остеопороза заключается в том, что болезнь долгое время протекает латентно. Даже если человек годами испытывает потерю костной массы, он этого не чувствует. Клинические признаки появляются только после значительного снижения костной массы. К ним относятся хроническая тупая боль в пояснице и плечах, постепенное укорочение шеи и сутулость.

Наиболее ярким клиническим проявлением являются переломы, возникающие после незначительных падений. В частности, переломы шейки бедренной кости, позвонков и запястья являются типичными признаками остеопороза. Эти переломы серьёзно снижают качество жизни человека, а порой и сокращают её продолжительность.

– Как диагностируется остеопороз?

– Основным методом диагностики является способ измерения минерализации (плотности) костной ткани. Денситометрия (DEXA), используемая для этого, считается «золотым стандартом». Остеопороз диагностируется при значении T-критерия -2,5 и ниже.

Рентгенография показывают потерю костной массы только на поздних стадиях, поскольку имеет ограниченную чувствительность на ранних стадиях заболевания. Биохимические исследования оценивают такие показатели, как кальций, фосфор, витамин D, паратиреоидный гормон.

Кроме того, важную роль в уточнении диагноза играют анамнез пациента, семейный анамнез и образ жизни.

– К каким серьёзным последствиям может привести остеопороз?

– Наиболее серьёзным последствием этого заболевания являются переломы. Переломы шейки бедренной кости наблюдаются у большого числа пациентов с ограниченной подвижностью и постельным режимом. Переломы позвонков приводят к сгорбленной спине, нарушению формирования позвоночника, укорочению шеи и постоянной боли. Кроме того, каждое падение у пациентов с остеопорозом означает новый риск перелома, что делает их повседневную жизнь пугающей и ограниченной.

– Какие методы лечения используются при остеопорозе?

– Лечение требует комплексного подхода. На первом этапе важно изменить образ жизни. Пациенту следует отдать предпочтение диете, богатой кальцием и витамином D, получать достаточное количество солнечного света, увеличить физическую активность и избегать курения и алкоголя.

Медикаментозное лечение включает препараты, уменьшающие резорбцию костной ткани. В отдельных случаях у женщин в постменопаузе применяется заместительная гормональная терапия. Помимо лечения, важную роль играют физиотерапия и программы реабилитации. Для укрепления мышц и снижения риска падений выполняются специальные упражнения.

– Можно ли предотвратить остеопороз?

– Профилактика - наиболее эффективный способ профилактики этого заболевания. Меры по защите здоровья костей следует начинать в детском и подростковом возрасте. В этот период максимальное увеличение костной массы снижает риск развития остеопороза в будущем. Основными условиями являются предпочтение молочных продуктов, рыбы и зеленых овощей в питании, а также активный образ жизни.

В среднем и пожилом возрасте следует принимать дополнительные меры. К ним относятся регулярная денситометрия, прием кальция и витамина D под наблюдением врача и отказ от вредных привычек. Профилактические меры позволяют сохранить кости крепкими и предотвратить переломы в будущем.

– На что следует обращать внимание пациентам с остеопорозом в повседневной жизни?

– Таким пациентам следует обеспечить безопасную среду дома, чтобы снизить риск падений. Ковры и скользкий пол могут провоцировать падения. Поэтому яркое освещение, перила в ванной и туалете помогут в передвижении по дому. Ходьба и простые занятия спортом умеренной интенсивности каждый день укрепляют мышцы и поддерживают прочность костей.

При питании следует отдавать предпочтение продуктам, богатым кальцием. Кроме того, солнечный свет увеличивает естественный синтез витамина D в организме. Необходимо своевременно принимать назначенные врачом лекарства и продолжать непрерывность лечения. Соблюдение этих правил в повседневной жизни значительно снижает риск переломов у пациентов и сохраняет качество жизни.

Ранняя диагностика, своевременное лечение и профилактические меры играют ключевую роль в сохранении качества жизни. В связи с этим, следует уделять внимание здоровью костей, особенно тем, кто находится в группе риска, – регулярно проходить обследования. Лучший способ борьбы с остеопорозом – это его профилактика.