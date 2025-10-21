На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО
Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова находится с рабочим визитом в Женеве для участия в 151-й Ассамблее Межпарламентского Союза.
Спикер Милли Меджлиса Азербайджана председательствовала на продолжающихся сегодня в Ассамблее обсуждениях.
Как сообщили АЗЕРТАДЖ в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в ходе обсуждений выступили и поделились своими мнениями представители парламентов Австралии, Колумбии, Мозамбика, Сербии, Ливии, Финляндии, Венгрии, Испании, Турции, Уругвая, Бельгии и других стран.
Отметим, что спикер Милли Меджлиса Сахиба Гафарова выступила на обсуждениях в первый день работы Ассамблеи на тему «Защита гуманитарных норм и поддержка гуманитарной деятельности в кризисных ситуациях».
