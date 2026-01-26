Заместитель постпреда АР при ООН: Азербайджан подтверждает свою приверженность принципам ECOSOC

Азербайджан считает важным укрепление Экономического и Социального совета ООН (ECOSOC), ориентированного на результат и инклюзивное будущее.

Об этом заявил заместитель постоянного представителя Азербайджана при ООН Эльвин Ашрафзаде в ходе выступления на мероприятии, посвященном 80-летию ECOSOC.

По его словам, мир сталкивается с многочисленными вызовами: "На фоне растущего неравенства, ускорения последствий изменения климата, пробелов в финансировании экономического развития и стремительного развития технологий необходим сильный, надежный, скоординированный и инклюзивный совет. Это никогда не было так актуально, как сейчас. ECOSOC должен быть не только ориентированным на будущее, но и основываться на данных".

Э. Ашрафзаде подчеркнул, что Азербайджан, как член организации, еще раз подтверждает свою приверженность принципам ECOSOC, ориентированным на будущее:

"Принимая в этом году Всемирный форум городского развития (WUF13), страна заявляет о своей готовности вносить политически значимый вклад в обсуждения, основываясь на национальном опыте. Мы готовы к активному сотрудничеству для ускорения прогресса по Целям устойчивого развития, укрепления позиций развивающихся стран и перехода от глобальных решений к реальным действиям".

Источник: Report