Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки
Помощник президента Азербайджана – руководитель отдела по вопросам внешней политики Администрации Президента Хикмет Гаджиев поделился в своем аккаунте в соцсети X документальным фильмом о Шеки, подготовленным телеканалом AnewZ.
Картина называется "Шеки: место, где шебеке, история и ремесленное искусство живое наследие Азербайджана".
В Шеки, окруженном величественными горами Большого Кавказа, гармонично сливаются искусство, математика, архитектура и природа, следует из видеоролика.
Источник: Report
Shaki: Where shebeke, history and craftsmanship weave Azerbaijan’s livin... https://t.co/ByB5dbGJTY via @YouTube — Hikmet Hajiyev (@HikmetHajiyev) January 26, 2026
210