Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

Нефтяная история Азербайджана богата яркими страницами, каждая из которых отражает выдающийся вклад нашей страны в развитие мировой нефтяной индустрии.

Фраза «впервые в мире» звучит здесь не как преувеличение, а как естественное описание реальных достижений, которыми по праву можно гордиться. Особое место занимают уникальные скважины, ставшие символами технического прогресса и инженерного мастерства. Среди них — первая в мире скважина, первая в мире скважина прорытая механическим способом, первая промышленная скважина белой нефти, прославившиеся своей необычной природой и значением для отрасли. В этот ряд входит и скважина под №5, первая в мире пробуренная на «отвоеванной у моря территории». Не менее знаменита сверхглубокая саатлинская скважина, а также скважина №45, впервые в мире пробуренная на склоне грязевого вулкана Локбатан — объект, бурения невероятной сложности. Однако особую роль в этом списке занимают скважины, пробуренные в море, открывшие путь к созданию будущих нефтяных платформ и легендарных «Нефтяных Камней».

Нефтяные Ка́мни — уникальный посёлок городского типа, раскинувшийся прямо в водах Каспийского моря, в 42 километрах к востоку от Апшеронского полуострова. Это место по праву считается одним из самых удивительных творений инженерной мысли: буровые вышки, вознесённые над морской гладью, соединены между собой протяжёнными эстакадами, на которых и расположился посёлок нефтяников. Здесь, среди волн и ветров, рождалась трудная и героическая история морской добычи нефти — история, не имеющая аналогов в мире.

Название «Нефтяные Камни» само по себе хранит историю: задолго до начала освоения месторождения путешественники отмечали в Каспийском море тёмные скальные выступы, покрытые естественной плёнкой нефти. Именно эти словно «промасленные» камни и дали название району, который тогда называли «Чёрные Камни».

Интерес к этой необычной зоне появился ещё в середине XIX века — её начали активно изучать с 1859 года.

Наблюдения и исследования нашли отражение в работах многих учёных и исследователей: академика Г. В. Абиха, посвятившего значительную часть своей деятельности изучению Кавказа, а также видных нефтяников С. А. Ковалевского, Ф. А. Рустамбекова, А. К. Алиева, Э. Н. Алиханова, Б. К. Бабазаде, В. С. Мелик-Пашаева, Ф. И. Самедова, Ю. А. Сафарова, С. А. Оруджева, А. Б. Сулейманова, Х. Б. Юсуф-заде, М. Ф. Мир-Бабаева и других исследователей, внёсших важный вклад в понимание природы этого уникального района.

14 ноября 1948 года это день, когда на Нефтяные Камни прибыли первые нефтяники, день, который впоследствии стал началом новой эры для всей мировой нефтедобычи. В его составе были руководитель экспедиции Николай Байбаков, один из вдохновителей идеи поиска морских нефтяных залежей, начальник созданного годом ранее объединения «Азнефтеразведка» Сабит Оруджев, геолог Ага Алиев и специалист по бурению Юсиф Сафаров.

Вместе с ними прибыли вышкомонтажники, инженеры и буровики — люди, которым предстояло, возвести первые производственные сооружения прямо на сваях, посреди бушующего Каспия. Именно их труд стал фундаментом для будущего легендарного нефтяного города посреди моря.

Подготовительные работы к бурению первой разведочной скважины на Нефтяных Камнях начались в июне 1949 года. В условиях отсутствия какой-либо морской инфраструктуры инженеры приняли нестандартное решение: в качестве плацдарма для будущих работ использовали списанный корабль «Чванов». Его отбуксировали к району Нефтяных Камней и намеренно затопили в строго обозначенной точке, превратив в прочное основание для установки бурового оборудования.

24 августа 1949 года бригада под руководством будущего Героя Социалистического Труда Михаила Каверочкина приступила к бурению первой скважины. И уже 7 ноября того же года из глубины около тысячи метров забил первый фонтан нефти — суточный дебит достигал 100 тонн. Это было историческое событие, после которого решили официально назвать месторождение «Нефтяные Камни». Эта скважина, пробурённая в тяжелейших природных условиях, стала первой в мире скважиной, пробурённой в открытом море, и доказала наличие богатейших запасов нефти на каспийском шельфе. Скважина №1 фактически открыла новую эпоху морского бурения и дала начало системному освоению богатств Каспия.

Вслед за ней была успешно завершена и вторая скважина: бригада Героя Социалистического Труда Курбана Аббасова ввела её в эксплуатацию в первой половине 1950 года, причём её показатели практически повторяли результаты первой. Эти две скважины стали фундаментом легенды Нефтяных Камней и заложили основы будущей морской нефтедобычи во всём мире.

В 1951 году на Нефтяных Камнях начался новый этап — полноценная промышленная добыча нефти, ознаменовавшая превращение морского месторождения в один из флагманов нефтяной отрасли. Уже в 1952 году здесь был реализован беспрецедентный для мировой практики проект: строительство протяжённых эстакад, которые соединяли между собой искусственные металлические острова и обеспечивали единое производственное пространство в открытом море. Добыча велась сразу с более чем двадцати горизонтов — редчайший случай в мировой нефтедобыче, подчёркивающий уникальность геологического строения месторождения. С 1949 года здесь пробурили 1940 скважин, давших стране около 60 % всей добытой в море нефти в период СССР.

Именно на Нефтяных Камнях был создан первый в мире полный цикл морских работ — от геологоразведки и строительства платформ до добычи и подготовки продукции. Здесь же зародилась целая научная школа, формировавшая специалистов по морской нефтедобыче, испытанию новой техники и внедрению инноваций.

Одним из важнейших достижений стало применение метода бурения сразу нескольких наклонно-направленных скважин с одного основания — решения, которое впоследствии стало стандартом для множества морских проектов.

Сегодня, Нефтяные Камни представляют собой уже не просто промышленный объект, а настоящий город в открытом море — уникальный по масштабу и инженерному замыслу. На акватории расположено более 200 стационарных платформ, связанных между собой разветвлённой сетью эстакад. Протяжённость этих «морских улиц» достигает около 350 километров, что делает Нефтяные Камни одним из самых протяжённых рукотворных комплексов на воде.

Однако за грандиозными масштабами этого морского города стоит конкретная точка отсчёта — место, с которого всё началось. История Нефтяных Камней неразрывно связана с первой скважиной, ставшей отправной точкой для создания уникального промышленного пространства в открытом море. Хотя сама скважина давно завершила свою работу, она по-прежнему остается одним из главных символов Нефтяных Камней. Её показывают с особой гордостью всем, кто приезжает сюда — делегациям, учёным, журналистам и гостям со всего мира. Скважина №1 воспринимается не просто как промышленный объект прошлого, а как живая часть истории, с которой начиналась эпоха морской нефтедобычи. И даже спустя десятилетия она хранит атмосферу подвига, смелости и инженерного мастерства. Нефтяные Камни продолжают играть стратегическую роль в энергетике страны, сочетая трудовые достижения и инженерные инновации.

Автор Вахид Шукюров