 Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
От редакцииБлаготворительность 1news TV
В мире

Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

First News Media00:25 - Сегодня
Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social прорекламировал документальный фильм «MELANIA», посвящённый жизни его супруги.

Он отметил, что билеты на картину перед намеченным на 30 января 2026 года кинорелизом «раскупаются очень быстро».

Напомним, что накануне первая леди США, дизайнерша и модель Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе.

На показе присутствовали семья, близкие друзья и муж модели, президент США Дональд Трамп.

В проекте покажут 20 дней жизни дизайнерши, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга. Она также раскроет Меланию Трамп как советницу президента. К примеру, именно модель попросила супруга выделить в своей инаугурационной речи, что он «миротворец и объединитель».

Поделиться:
325

Актуально

Мнение

Экономические выгоды мира: Инициативы Баку открывают новые перспективы для ...

Общество

Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах

Политика

Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Общество

Первая морская скважина и история Нефтяных Камней - ФОТО

В мире

Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

Военное положение в Украине продлено до 4 мая

Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

Трамп: ХАМАС помог в поиске останков последнего израильского заложника

Выбор редактора

В ожидании «второго нефтяного бума»

Стагнация Bank BTB: «бетонные» активы и проблемы ликвидности

Как медиа-организация стала очищать Карабах от мин: В интервью 1news.az Умуд Мирзаев расставляет все точки над i - ФОТО

Bank of Baku и скрытая цена роста: о чем говорят отчеты банка?

Иногда банкам нужно дать умереть: уроки азербайджанского эксперимента

Новости для вас

В Индии зафиксирован первый смертельный случай от нового вируса «Нипах»

Трамп о выступлении Макрона в Давосе в солнцезащитных очках: «Что с ним произошло?»

СМИ: В Саудовской Аравии сокращают госрасходы на фоне сдержанных цен на нефть и подготовки к масштабным мероприятиям

Зеленский не поддерживает присоединения Гренландии к США

Последние новости

Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

Сегодня, 00:25

В Баку сын судьи совершил суицид после того, как ударил ножом супругу

26 / 01 / 2026, 23:59

Хикмет Гаджиев поделился документальным фильмом AnewZ о Шеки

26 / 01 / 2026, 23:53

Военное положение в Украине продлено до 4 мая

26 / 01 / 2026, 23:46

Составлена карта распределения темной материи по Вселенной

26 / 01 / 2026, 23:40

Трамп: ХАМАС помог в поиске останков последнего израильского заложника

26 / 01 / 2026, 23:30

Украина вышла из соглашения СНГ об охране госграниц

26 / 01 / 2026, 23:22

Белый дом назвал историческими трехсторонние переговоры по Украине

26 / 01 / 2026, 23:15

В Турции обсуждены вопросы безопасности ЕС

26 / 01 / 2026, 23:05

Страны ЕС начали вводить ограничения на передвижения российских дипломатов

26 / 01 / 2026, 22:55

Турция и ХАМАС обсудили План мирного урегулирования в Газе

26 / 01 / 2026, 22:40

В США оценили экономический ущерб от снежной бури в $115 млрд

26 / 01 / 2026, 22:31

В Иране задержаны некоторые лидеры акций протеста

26 / 01 / 2026, 22:07

ИИ уже приводит к сокращению рабочих мест в странах - ИССЛЕДОВАНИЕ

26 / 01 / 2026, 22:03

В Баку состоялся 4-й раунд политконсультаций между МИД Азербайджана и Марокко

26 / 01 / 2026, 21:50

Генсек НАТО: Европа не способна защитить себя без поддержки США

26 / 01 / 2026, 21:38

Заместитель постпреда АР при ООН: Азербайджан подтверждает свою приверженность принципам ECOSOC

26 / 01 / 2026, 21:28

«Хезболлах» обещает вмешаться в случае нападения на Иран

26 / 01 / 2026, 21:22

Трамп: Крыша бального зала в Белом доме будет устойчива к авозможным атакам БПЛА

26 / 01 / 2026, 21:10

Генсек ООН: Глобальная правовая система ослабла

26 / 01 / 2026, 20:58
Все новости
Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Посмертные маски, хранящиеся в Баку: Рашид Бейбутов, Узеир Гаджибейли, Бюльбюль… - ФОТО - ВИДЕО

Бывало ли у вас такое, что, смотря старые азербайджанские фильмы или программы, посвящённые нашим выдающимся личностям, вы вдруг оказывались в23 / 01 / 2026, 16:28
Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Румия Агаева: «Я не обязана выглядеть «как на обложке», главное, чтобы мне было комфортно» - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

26 / 12 / 2025, 17:22
Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Сбил пешехода - виноват. Всегда? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 12 / 2025, 15:50
Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Ёлка в цифрах: сколько потратят бакинцы на новогодние украшения? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 12 / 2025, 17:36
Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Музей Победы как символ непоколебимой воли Азербайджана - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

14 / 11 / 2025, 16:48
Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Библиотеки в эпоху ИИ: почему живые книги остаются актуальными - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

10 / 11 / 2025, 16:00