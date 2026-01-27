Трамп прорекламировал в соцсетях фильм о своей супруге

Президент США Дональд Трамп в сети Truth Social прорекламировал документальный фильм «MELANIA», посвящённый жизни его супруги.

Он отметил, что билеты на картину перед намеченным на 30 января 2026 года кинорелизом «раскупаются очень быстро».

Напомним, что накануне первая леди США, дизайнерша и модель Мелания Трамп провела в Белом доме частный показ документального фильма о себе.

На показе присутствовали семья, близкие друзья и муж модели, президент США Дональд Трамп.

В проекте покажут 20 дней жизни дизайнерши, предшествовавшие второй инаугурации ее супруга. Она также раскроет Меланию Трамп как советницу президента. К примеру, именно модель попросила супруга выделить в своей инаугурационной речи, что он «миротворец и объединитель».