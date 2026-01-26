Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах
Израиль и Азербайджан являются опорой стабильности в своих регионах.
Об этом написал на своей странице в социальной сети Х министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.
Он поблагодарил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гостеприимный прием в Баку.
«Израиль и Азербайджан являются опорой стабильности в наших регионах, обладая развитой экономикой. Сопровождающая меня сегодня высокопоставленная бизнес-экономическая делегация является выражением нашего стремления к укреплению стратегических и экономических отношений», - подчеркнул Саар.
Он добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Д.Байрамовым в Иерусалиме.
