Гидеон Саар: Израиль и Азербайджан - опоры стабильности в регионах

Израиль и Азербайджан являются опорой стабильности в своих регионах.

Об этом написал на своей странице в социальной сети Х министр иностранных дел Израиля Гидеон Саар.

Он поблагодарил азербайджанского коллегу Джейхуна Байрамова за гостеприимный прием в Баку.

«Израиль и Азербайджан являются опорой стабильности в наших регионах, обладая развитой экономикой. Сопровождающая меня сегодня высокопоставленная бизнес-экономическая делегация является выражением нашего стремления к укреплению стратегических и экономических отношений», - подчеркнул Саар.

Он добавил, что «с нетерпением» ждет встречи с Д.Байрамовым в Иерусалиме.