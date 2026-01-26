 Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах | 1news.az | Новости
Минздрав Азербайджана о риске появления в стране вируса Нипах

First News Media16:02 - Сегодня
На данный момент в Азербайджане не зафиксировано ни одного случая заражения вирусом Нипах, заявили в Министерстве здравоохранения республики.

Сообщается, что вирус не считается эндемичным для Азербайджана, и, согласно текущей эпидемиологической ситуации, реальной угрозы для населения нет. Риск внутреннего распространения оценивается как низкий, и процесс постоянно контролируется Министерством здравоохранения.

Вирус Нипах — это особо опасный возбудитель инфекционного заболевания зоонозного происхождения (передающегося от животных к человеку), относящийся к семейству Paramyxoviridae. Заражение людей происходит в основном через употребление фруктов и фруктовых соков, загрязненных летучими мышами, при контакте с инфицированными животными (особенно свиньями), а также в редких случаях — воздушно-капельным путем от больного человека. Инкубационный период заболевания обычно составляет 5–14 дней, но в некоторых случаях может достигать 45 дней. Клинические признаки включают высокую температуру, головную боль, боли в мышцах и горле, нарушение сознания, энцефалит, судороги и, в тяжелых случаях, кому. На данный момент специфического лечения и вакцины против этой болезни не существует, лечение носит преимущественно симптоматический характер.

В сообщении отмечается, что уровень эпидемиологического риска в Азербайджане низкий, и возникновение заболевания возможно только в случае его завоза из-за рубежа».

