Премьер Канады пообещал арестовать Нетаньяху

Канада арестует премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на основании ордера Международного уголовного суда (МУС), если он окажется на территории страны.

Об этом сообщил канадский премьер-министр Марк Карни в интервью агентству Bloomberg, передает Times of Israel.

Нетаньяху и бывший министр обороны Израиля Йоав Галант обвиняются в военных преступлениях и преступлениях против человечности во время войны Израиля и ХАМАС в секторе Газа. Израиль эти обвинения отвергает.

Отвечая на вопрос, арестует ли Канада Нетаньяху в соответствии с ордером МУС, Карни решительно ответил «да», но не вдался в подробности.

Премьер-министр в интервью также рассказал, что признание палестинского государства было приоритетом его политики.

Карни объяснил, что его решение было принято потому, что «действия правительства Нетаньяху были явно направлены на то, чтобы положить конец любой возможности создания палестинского государства в нарушение Устава ООН и противоречили политике канадского правительства любого политического толка с 1947 года».

Источник: Газета.ру