Президент Ильхам Алиев: Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира

Между Азербайджаном и Арменией наступил этап мира.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на втором заседании Высшего межгосударственного совета Азербайджан-Казахстан.

«Сегодня наступает, даже я бы сказал, наступил новый этап – этап мира между Азербайджаном и Арменией. И всего через менее чем два года после последних боестолкновений выйти на парафирование мирного соглашения говорит о том, что обе страны продемонстрировали достаточно высокий уровень политической воли», - отметил глава государства. Он подчеркнул роль Президента США Дональда Трампа в нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией заслуживает самой высокой оценки.