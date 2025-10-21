Прорыв в офтальмологии: людям со слепотой удалось снова видеть - ФОТО

Впервые в истории офтальмологии люди, потерявшие центральное зрение из-за возрастной макулярной дегенерации, вновь смогли читать и различать формы благодаря миниатюрному беспроводному чипу, имплантированному в заднюю часть глаза.

Исследование, опубликованное в понедельник в New England Journal of Medicine, открывает новую эру в лечении одной из самых распространённых причин слепоты среди пожилых людей.

В клиническом испытании участвовали 38 пациентов из Европы, средний возраст которых составлял 79 лет. Все они страдали от продвинутой стадии сухой возрастной макулярной дегенерации (ВМД), известной также как географическая атрофия, состояния, при котором клетки макулы, отвечающие за центральное, чёткое и цветное зрение, постепенно отмирают. В результате пациенты теряют способность читать, водить машину или даже узнавать лица.

Не существует лекарства, способного остановить ВМД, вызванную воспалением и накоплением клеточных отходов в сетчатке. Поэтому исследователи разработали «устройство PRIMA», микроскопическую систему, предназначенную для восстановления зрительных функций.

Чип, размером всего несколько миллиметров, имплантируется в заднюю часть глаза. Пациенты носят очки дополненной реальности, снабжённые камерой, которая фиксирует окружающее пространство. Изображение, получаемое камерой, преобразуется в инфракрасный свет и передаётся чипу. Тот, в свою очередь, превращает сигнал в электрический ток, стимулирующий оставшиеся здоровые клетки макулы. Мозг интерпретирует эти импульсы как зрительные образы, таким образом, пациенты начинают видеть вновь.

«Это первый в истории терапевтический подход, который привёл к улучшению зрительной функции в этой группе пациентов», — отметил доктор Фрэнк Хольц, ведущий исследователь и заведующий отделением офтальмологии Боннской университетской больницы в Германии. «Поздняя возрастная макулярная дегенерация является неприятным заболеванием. Пациенты больше не способны читать, водить машину, смотреть телевизор или даже узнавать лица. Так что [эти результаты] меняют абсолютно все».

Дополнительно пользователи носят внешний процессор изображений, который позволяет регулировать масштаб и контраст восприятия. Изображения, которые пациенты видят через устройство, пока отображаются в чёрно-белом цвете, однако уже позволяют им различать буквы и слова.

По словам исследователей, технология PRIMA не является окончательным решением проблемы, но демонстрирует огромный потенциал для восстановления зрительной функции у пациентов, которые ранее считались безнадёжными.

Источник: NBC

Джамиля Суджадинова