16-летняя мать о материнстве и трудностях: «Не хочу, чтобы мой ребёнок пережил то же, что и я…» - ВИДЕО

Детская правозащитница, глава Общественного объединения «Чистый мир» Мехрибан Зейналова рассказала на своей странице о несовершеннолетней девочке, которая стала матерью.

«Младенец, которого родила несовершеннолетняя девочка (возраст 16 лет – прим. ред.), в настоящее время растёт в нашем приюте. Все, кто живёт в приюте, оказывают посильную помощь в уходе за ребёнком и его воспитании. Стоит отметить, что несовершеннолетняя девочка потеряла и отца, и мать. Отец ребёнка, которого она родила, 27-летний мужчина», - рассказывает М.Зейналова в социальной сети Facebook.

Отметим, что правозащитница опубликовала в социальной сети видео, в котором несовершеннолетняя отмечает следующее: «Быть матерью замечательное чувство, но я испытываю трудности. Ребенок плачет, не знаю, что у него болит, потом успокаивается, когда кормлю. Не хочу, чтобы мой ребенок пережил то, что пережила я».

