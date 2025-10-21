 «Вторая Железная Леди»: кто такая Санаэ Такаичи | 1news.az | Новости
Azərbaycanca
AZ
Azərbaycanca
XроникаПолитикаОбществоNews HUB 1news TV
В мире

«Вторая Железная Леди»: кто такая Санаэ Такаичи

First News Media12:30 - Сегодня
«Вторая Железная Леди»: кто такая Санаэ Такаичи

В историческом парламентском голосовании 21 октября 2025 года 64-летняя Санаэ Такаичи была избрана премьер-министром Японии.

Она стала первой женщиной, получившей подобный мандат в истории страны, что является событием одновременно символическим и глубоко противоречивым.

Родившаяся в 1961 году в префектуре Нара в семье, далекой от политической элиты - отец был офисный работник, а мать полицейской - Такаичи выросла вне традиционных сетей влияния, а её путь в политику пролегал через необычные для японской правящей элиты опыты: в молодости она играла на барабанах в хэви-метал-группе, увлекалась дайвингом и вождением, ее любимая Toyota Supra теперь даже выставлена в музее Nara.

Короткий период работы телеведущей и стаж в офисе американской конгрессвумен Патриции Шредер в 1980-е годы был опытом, который, по ее собственным словам, сформировал у неё понимание того, как воспринимают Японию за рубежом, и дал раннюю политическую практику за пределами японской партийной машины.

«Если Япония не сможет защитить себя, ее судьба всегда будет во власти поверхностного мнения США», - считает она.

Таким образом, идеологически Такаичи - жёсткий консерватор и националист, она последовательно поддерживает пересмотр пацифистской статьи конституции, частые визиты на спорный мемориал Ясукуни, который включает имена тех, кто был осужден за военные преступления во время Второй мировой войны, и маргинализирующие для либеральной публики позиции по семейно-социальным вопросам. Как, например, выступает против сохранения девичьих фамилий для замужних женщин, а также против однополых браков.

«Моя цель - стать Железной Леди», - сказала она группе школьников во время своей недавней кампании.

Политический путь Санаэ Такаичи является примером упорства и четкой последовательности; первая неудачная попытка в 1992-м, последующее попадание в парламент в 1993-м и вступление в ЛДП в 1996-м, десятки переизбраний и формирование репутации «одного из самых откровенных» консервативных голосов партии сделали её фигурой, воспринимаемой одновременно как традиционная и как новая. После её избрания вопрос о том, насколько символический прорыв (первая женщина-премьер) сочетается с реальными изменениями в политике в области гендера, становится центральным, ведь хоть на деле Такаичи обещала увеличить представительство женщин в кабинете, её мировоззренческие установки и политические приоритеты, такие как национальная безопасность, конституционная ревизия, традиционные семейные ценности, по большей части не совпадают с феминистской повесткой, и это создаёт напряжение между формой и содержанием прорыва.

«Я хочу создать общество, в котором людям не придется отказываться от своей карьеры», - заявляла Такаичи.

Внутри страны перед ней стоят глубинные структурные вызовы: катастрофически низкая рождаемость, стареющее общество, инфляционное давление и общественный гнев из-за недавних скандалов, ослабивших доверие к ЛДП - именно на этом фоне её обращение к «твёрдому руководству» и националистическим нарративам оказалось политически жизнеспособным.

Джамиля Суджадинова

Поделиться:
947

Актуально

Xроника

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного ...

Политика

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Повестка Президента

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути ...

Общество

В Баку частично перекроют центральный проспект

В мире

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Выбор редактора

Должны ли мы помнить? Память как основа устойчивого будущего

«Мягкая сила» дипломатии: Мехрибан Алиева и Захра Пезешкиан и язык, не нуждающийся в переводе - ФОТО - ВИДЕО

Победитель. От Отечественной войны до Саммита мира: История, которую написал Ильхам Алиев

Президент Ильхам Алиев удостоил сотрудников 1news.az высоких наград

Как Клубный чемпионат мира-2025 стал проектом глобализации футбола

Новости для вас

Ученые раскрыли возможную основную причину смерти от рака

Иранское общество возмущено видео со свадьбы дочери высокопоставленного советника - ВИДЕО

Сына Каддафи отпустили под залог в $11 млн долларов

В Тегеране открылась станция метро в честь армянской христианской общины - ФОТО

Последние новости

Ильхам Алиев и Касым-Жомарт Токаев посетили Международный центр искусственного интеллекта Alem.ai в Астане - ФОТО

Сегодня, 17:15

Совместное содержание животных на рынках грозит эпидемией - ФОТО

Сегодня, 16:57

Суд удовлетворил ходатайство Рубена Варданяна об отказе от адвоката - ФОТО

Сегодня, 16:42

Минсельхоз прояснил, могут ли люди заразиться ящуром через продукты

Сегодня, 16:30

На Ассамблее Межпарламентского Союза состоялись обсуждения на тему защиты гуманитарных норм - ФОТО

Сегодня, 16:20

Партнерство, соединяющее континенты: Азербайджан и Казахстан на пути формирования нового евразийского порядка

Сегодня, 16:15

Россия выступила против идеи Трампа об остановке войны по линии фронта

Сегодня, 16:05

В Баку частично перекроют центральный проспект

Сегодня, 16:00

На автомагистралях Азербайджана в эту дату ограничат видимость

Сегодня, 15:42

Роман Абрамович планирует приобрести пакет акций «Галатасарая»

Сегодня, 15:28

Папоян рассказал о маршруте поставок казахстанского зерна через Азербайджан

Сегодня, 15:20

В отношении Рамиза Мехтиева проводились комплексные оперативно-технические мероприятия

Сегодня, 15:15

Свыше 40 человек были привлечены к работе в подпольной сети онлайн-казино

Сегодня, 15:08

Токаев подарил президенту Азербайджана национальный казахский костюм - ВИДЕО

Сегодня, 14:50

В Польше за последние месяцы задержали 55 подозреваемых диверсантов

Сегодня, 14:35

Президенты Азербайджана и Казахстана выступили с заявлениями для прессы - ФОТО

Сегодня, 14:32

Армения приветствует заявление президента Азербайджана

Сегодня, 14:29

Space TV получил предупреждение за показ свадьбы близких родственников

Сегодня, 14:27

Гарегин II лишил сана взбунтовавшегося священника

Сегодня, 14:25

Павел Дуров намерен выкупить украденные из Лувра драгоценности

Сегодня, 14:23
Все новости
Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО
1news TV

Село, которое открылось миру: туристическое чудо юга Азербайджана - ФОТО - ВИДЕО

3 октября при организации Государственного агентства по туризму Азербайджана был проведён медиатур в одно из самых живописных сёл южного региона06 / 10 / 2025, 13:00
Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Двухколесники в Баку: комфорт или опасность? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

17 / 09 / 2025, 10:00
Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Эмоции 15 сентября: улыбки и слезы детишек - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

15 / 09 / 2025, 12:30
Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Школьные расходы-2025: во сколько обойдётся подготовка ребёнка? - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

28 / 08 / 2025, 11:30
Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

Эмин Милли: На самом деле у Армении и Азербайджана есть и могут быть общие интересы - ВИДЕОИНТЕРВЬЮ

12 / 08 / 2025, 15:52
Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

Замерли навсегда? Почему эскалаторы в бакинских переходах не работают годами? - ФОТО - ВИДЕОРЕПОРТАЖ

12 / 08 / 2025, 11:10