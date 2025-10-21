«Вторая Железная Леди»: кто такая Санаэ Такаичи

В историческом парламентском голосовании 21 октября 2025 года 64-летняя Санаэ Такаичи была избрана премьер-министром Японии.

Она стала первой женщиной, получившей подобный мандат в истории страны, что является событием одновременно символическим и глубоко противоречивым.

Родившаяся в 1961 году в префектуре Нара в семье, далекой от политической элиты - отец был офисный работник, а мать полицейской - Такаичи выросла вне традиционных сетей влияния, а её путь в политику пролегал через необычные для японской правящей элиты опыты: в молодости она играла на барабанах в хэви-метал-группе, увлекалась дайвингом и вождением, ее любимая Toyota Supra теперь даже выставлена в музее Nara.

Короткий период работы телеведущей и стаж в офисе американской конгрессвумен Патриции Шредер в 1980-е годы был опытом, который, по ее собственным словам, сформировал у неё понимание того, как воспринимают Японию за рубежом, и дал раннюю политическую практику за пределами японской партийной машины.

«Если Япония не сможет защитить себя, ее судьба всегда будет во власти поверхностного мнения США», - считает она.

Таким образом, идеологически Такаичи - жёсткий консерватор и националист, она последовательно поддерживает пересмотр пацифистской статьи конституции, частые визиты на спорный мемориал Ясукуни, который включает имена тех, кто был осужден за военные преступления во время Второй мировой войны, и маргинализирующие для либеральной публики позиции по семейно-социальным вопросам. Как, например, выступает против сохранения девичьих фамилий для замужних женщин, а также против однополых браков.

«Моя цель - стать Железной Леди», - сказала она группе школьников во время своей недавней кампании.

Политический путь Санаэ Такаичи является примером упорства и четкой последовательности; первая неудачная попытка в 1992-м, последующее попадание в парламент в 1993-м и вступление в ЛДП в 1996-м, десятки переизбраний и формирование репутации «одного из самых откровенных» консервативных голосов партии сделали её фигурой, воспринимаемой одновременно как традиционная и как новая. После её избрания вопрос о том, насколько символический прорыв (первая женщина-премьер) сочетается с реальными изменениями в политике в области гендера, становится центральным, ведь хоть на деле Такаичи обещала увеличить представительство женщин в кабинете, её мировоззренческие установки и политические приоритеты, такие как национальная безопасность, конституционная ревизия, традиционные семейные ценности, по большей части не совпадают с феминистской повесткой, и это создаёт напряжение между формой и содержанием прорыва.

«Я хочу создать общество, в котором людям не придется отказываться от своей карьеры», - заявляла Такаичи.

Внутри страны перед ней стоят глубинные структурные вызовы: катастрофически низкая рождаемость, стареющее общество, инфляционное давление и общественный гнев из-за недавних скандалов, ослабивших доверие к ЛДП - именно на этом фоне её обращение к «твёрдому руководству» и националистическим нарративам оказалось политически жизнеспособным.

Джамиля Суджадинова