Названо количество прошедших аттестацию таксистов

С начала проведения Государственным экзаменационным центром (ГЭЦ) экзаменов для водителей такси и до сегодняшнего дня в них приняли участие 23 932 человека.

Как передает 1news.az, об этом в ответ на запрос Trend сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Отмечается, что из числа водителей, принявших участие в экзамене, 21 750 человек добились успеха (сдали экзамен):

"Водителям, успешно сдавшим экзамен, были выданы свидетельства".

Напомним, что экзамены для оценки водителей такси проводятся Государственным экзаменационным центром с августа прошлого года. Кандидаты, успешно сдавшие экзамен, получают свидетельство, действительное в течение 7 лет.