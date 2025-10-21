В Астане представлен совместный проект «Развитие Среднего коридора» - ФОТО

21 октября с участием Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева состоялась презентация совместного проекта «Развитие Среднего коридора» (Транскаспийского международного транспортного маршрута).

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, главы государств Азербайджана и Казахстана были проинформированы о проекте.

Было отмечено, что являющийся основным транспортно-логистическим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии с европейскими странами, Средний коридор играет стратегическую роль в укреплении региональной и межконтинентальной торговли. Было подчеркнуто, что объем перевозок из Китая в Азербайджан растет и, по прогнозам, к 2030 году увеличится в 3 раза по сравнению с текущим периодом. Это, в свою очередь, еще больше повышает значимость проекта.

Главы государств были проинформированы о конкретных шагах и инициативах, предусмотренных для повышения рентабельности и конкурентоспособности Среднего коридора.