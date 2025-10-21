Аббас назвал условия превращения ХАМАС в политическую партию

Радикальное палестинское движение ХАМАС может стать политической партией в случае выполнения им ряда условий.

Такое мнение выразил президент Палестины Махмуд Аббас.

"У ХАМАС еще есть возможность стать политической партией, если [движение] примет принципы Организации освобождения Палестины, которая признает Израиль, будет уважать свои международные обязательства и поддержит решение [о создании] двух государств", - сказал он в интервью газете Corriere della Sera.

Говоря о парламентских и президентских выборах, Аббас отметил, что они могут быть организованы в течение года после завершения военных действий, тогда как новости о подготовке временной конституции будут объявлены в ближайшие месяцы. "Мы работаем над двумя законодательными нормами - о выборах и партиях", - пояснил он.

9 октября президент США Дональд Трамп объявил, что представители Израиля и ХАМАС достигли договоренностей по первому этапу плана, который предполагает освобождение всех удерживаемых в секторе Газа заложников и отвод израильских войск на согласованные позиции. В ночь на 10 октября канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху проинформировала, что правительство утвердило сделку по освобождению всех заложников. Соглашение о прекращении огня в секторе вступило в силу 10 октября.

19 октября армия Израиля заявила о нарушении палестинскими радикалами режима прекращения огня, сообщив об инциденте в районе города Рафах на юге анклава, где обстреляли израильских военных.

Нетаньяху обвинил в нарушении режима прекращения огня движение ХАМАС и дал ВС указание "принять меры" против радикалов. После этого армия нанесла серию ударов по всему анклаву, атаковав десятки целей. Позднее израильская сторона уточнила, что в результате утреннего инцидента в Рафахе погибли двое военных, еще один тяжело ранен. Представители ХАМАС отрицают связь движения со случившимся в Рафахе.

Источник: ТАСС