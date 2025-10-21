Срок службы в ВС Армении сократят уже с 1 января 2026 г

В Армении обязательную службу в армии сократят уже с 1 января 2026 года, сроки решено "сдвинуть", сообщил премьер Никол Пашинян в видеообращении.

"Сегодня у меня было обсуждение с министром обороны, а до этого – с парламентскими коллегами, и мы решили, что закон пораньше вступит в силу – с 1 января 2026 года. Начиная с зимнего призыва 2026 года, срок службы составит полтора года вместо двух", - заявил он.

С предложением сократить срок службы выступило в сентябре Минобороны Армении. Планируется, что уменьшение числа срочников компенсируется ростом контрактной службы.

Эксперты тогда отмечали, что власти сокращают срок в качестве предвыборного "пряника" населению, учитывая, что до парламентских выборов осталось несколько месяцев.

Источник: Sputnik Армения